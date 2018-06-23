Survivor 107. bölüm fragmanı! Kıbrıs öncesi dokunulmazlık oyununda Damla şoku!

Survivor 2018'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Haziran Cuma yapılacak olan büyük finaline günler kala yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'ın Cumartesi yayınlanacak olan 106. bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık için yarışıyorlar.

KIBRIS ÖNCESİ KRİTİK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor'da hızlandırılmış çekimlerin başlamasının ardından haftada iki defaya çıkan eleme konseyi sonucunda son veda eden isim Murat Ceylan olmuştu. Survivor yeni bölümde yarışmacılar, bir dokunulmazlık oyununa daha çıkacak. Oyun sonrasında konseyde ise yeni eleme adayları belli olacak. Acun Ilıcalı, finale 6 gün kala yapılacak olan dokunulmazlık oyununu, 'Bundan sonra kim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük finale gidecek. Bundan sonra belli olacak. Dokunulmazlık oyunları kaderinizi belirleyecek' sözleriyle özetledi.

DAMLA BİR KEZ DAHA SAKATLANIYOR

Sakatlığından dolayı uzun süre oyunlardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde parkura geri dönen Damla yeniden sakatlanıyor. Dokunulmazlık oyununda sırasında bir anda yerde kalan Damla oyunu tamamlayamayınca ve doktor tarafından tedavi altına alınıyor. Damla'nın kalan dokunulmazlık ve ödül oyunlarında yarışıp yarışamayacağı ise yeni bölümde belli olacak.