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Survivor 107. bölüm fragmanı! Kıbrıs öncesi dokunulmazlık oyununda Damla şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 23 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan 107. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölümde, KKTC'deki büyük finale 6 gün kala yeni bir dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi ekrana gelecek. Kıbrıs öncesi kritik dokunulmazlık oyunu sırasında ise Damla yeniden sakatlanması herkesi üzüyor. Parkurda acı içinde yerde kalan Damla'nın sakatlığı nedir? Survivor yeni bölümde eleme adayları kimler olacak?

Survivor 107. bölüm fragmanı! Kıbrıs öncesi dokunulmazlık oyununda Damla şoku!

Survivor 2018'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Haziran Cuma yapılacak olan büyük finaline günler kala yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'ın Cumartesi yayınlanacak olan 106. bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık için yarışıyorlar.

KIBRIS ÖNCESİ KRİTİK DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor'da hızlandırılmış çekimlerin başlamasının ardından haftada iki defaya çıkan eleme konseyi sonucunda son veda eden isim Murat Ceylan olmuştu. Survivor yeni bölümde yarışmacılar, bir dokunulmazlık oyununa daha çıkacak. Oyun sonrasında konseyde ise yeni eleme adayları belli olacak. Acun Ilıcalı, finale 6 gün kala yapılacak olan dokunulmazlık oyununu, 'Bundan sonra kim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük finale gidecek. Bundan sonra belli olacak. Dokunulmazlık oyunları kaderinizi belirleyecek' sözleriyle özetledi.

DAMLA BİR KEZ DAHA SAKATLANIYOR
Sakatlığından dolayı uzun süre oyunlardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde parkura geri dönen Damla yeniden sakatlanıyor. Dokunulmazlık oyununda sırasında bir anda yerde kalan Damla oyunu tamamlayamayınca ve doktor tarafından tedavi altına alınıyor. Damla'nın kalan dokunulmazlık ve ödül oyunlarında yarışıp yarışamayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

HİLMİ CEM'İN MURAT ÜZÜNTÜSÜ
Survivor son bölümde elemeye kalan Turabi, Hakan ve Murat Ceylan arasında elenen isim Murat olmuştu. Survivor'da Murat'ın en yakın arkadaşı olan Hilmi Cem ise, bu vedanın ardından duygularını, 'Gerçekten üzücü bir konseydi. En yakın arkadaşım gitti' sözleriyle özetledi.

HAKAN'IN HEDEFİ KIBRIS
Survivor'da son dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde üst üste eleme adayı gösterilen Hakan Hatipoğlu ise Kıbrıs finaline kalması için dokunulmazlığı kazanmasını gerektiğini söyledi. Hedefinin Kıbrıs olduğunu dile getiren Hakan, 'Kıbrıs'a gitmek için de bu dokunulmazlıkları almak zorunda olduğumu biliyorum' dedi. Nagihan ise son günleri değerlendirerek, 'Survivor'da tam bu noktada pes ettiğiniz zaman tamamen kaybetmenize neden olabilir' ifadelerini kullandı.


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