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Survivor 15. Hafta Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da Dokunulmazlık mücadele

17.04.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı Dokunulmazlık mücadelesi için rekabet ediyor. Takımların kıran kırana yarıştığı Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden taraf kendi aralarında yaptığı oylamada ada konseyinde elenmek üzere bir aday çıkartacak. Peki, 71. bölüm Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

Survivor 15. Hafta Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da Dokunulmazlık mücadele

Survivor 15. Hafta Dokunulmazlık oyunu bu akşam Tv8 ekranlarında olacak. Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Hanzade'nin elenmesi ile Gönüllülerden bir kişi daha eksildi. Bu akşamki Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte, 71. bölüm Dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

SURVİVOR 15. HAFTA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler havuz üzerinde kurulu parkurda kıran kırana Dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Finale adım adım yaklaşırken, Gönüllüler takımından geçtiğimiz hafta elenen isim Hanzade olmuştu. Bu akşamın ilk eleme adayı ise yeni bölümde yayınlanacak olan Dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak.


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TV8 survivor

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