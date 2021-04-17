Survivor 15. hafta eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı belli oldu mu?

Survivor 15. hafta eleme adayı Dokunulmazlık oyunu sonrasında araştırılmaya başladı. Ekranların fenomen yarışması Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler Dokunulmazlık için mücadele edecek. Peki, 15. haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

SURVİVOR 15. HAFTA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de yarışmacılar finale doğru adım yaklaşıyor. Bu hafta su parkuru üzerinde kurulan Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıran kırana rekabet etti. Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımı Dokunulmazlık oyunun her ikisini de kaybederken bu hafta aralarından birini göndermek istemiyor. Ünlüler ise Dokunulmazlık oyunundaki istikrarını sürdürmek istiyor. Oyunun hemen ardından kaybeden takım ada konseyinde yapılan oylamada kendi aralarında yapacakları oylamada elenmek üzere bir isim çıkartacak.

