HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Survivor 15. hafta eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı belli oldu mu?

Survivor 15. hafta eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı belli oldu mu?

17.04.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşamın ilk eleme adayı belli olacak. Havuz üzerinde kurulan parkurda Dokunulmazlık mücadelesi verecek olan yarışmacılar kendi aralarında yaptıkları oylama ile Survivor'da haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, 71. bölüm eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 15. hafta eleme adayı...

Survivor 15. hafta eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı belli oldu mu?

Survivor 15. hafta eleme adayı Dokunulmazlık oyunu sonrasında araştırılmaya başladı. Ekranların fenomen yarışması Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler Dokunulmazlık için mücadele edecek. Peki, 15. haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

SURVİVOR 15. HAFTA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de yarışmacılar finale doğru adım yaklaşıyor. Bu hafta su parkuru üzerinde kurulan Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıran kırana rekabet etti. Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımı Dokunulmazlık oyunun her ikisini de kaybederken bu hafta aralarından birini göndermek istemiyor. Ünlüler ise Dokunulmazlık oyunundaki istikrarını sürdürmek istiyor. Oyunun hemen ardından kaybeden takım ada konseyinde yapılan oylamada kendi aralarında yapacakları oylamada elenmek üzere bir isim çıkartacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Survivor 15. Hafta Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor 15. Hafta Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.