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SURVİVOR 17 MAYIS KİM ELENDİ? Survivor kim elendi? 17 Mayıs Salı Survivor adaya kim veda etti?

18.05.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yeni bir ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Survivor All Star 2022'in bu akşam yani 17 Mayıs Salı akşamı oynanacak ödül oyunu nefes kesti. Daha sonrada toplanan konseyde, adaya veda eden isim belli olacak. İşte17 Mayıs Salı akşamı Survivor'da kim elenecek? İşte Survivor 2022'den elenerek adadan ayrılacak isim!

SURVİVOR 17 MAYIS KİM ELENDİ? Survivor kim elendi? 17 Mayıs Salı Survivor adaya kim veda etti?

Survivor All Star 2022 tüm hızı ile devam ediyor. Finale az bir zaman Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Evrim, Nisa, Berkan, Ogeday, Seda ve Hikmet arasından hangisi adaya veda edecek?Survivor'da adaya veda eden yarışmacı bu akşam belli olacak. Peki, 17 Mayıs Salı Survivor'dan kim gidecek, kim elenecek? Adaya veda eden isim kim olacak? İşte Survivor All Star adaya veda eden yarışmacıya dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda son eleme adayı Hikmet oldu.

Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı Berkan Karabulut, dördüncü eleme adayı Seda Ocak ve son eleme adayı Ogeday olmuştu. Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.

Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa, 3. eleme Berkan Karabulut, 4. eleme adayı Seda, beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlenmişti. Haftanın 6. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu. Böylece 6 yarışmacı eleme potasında yerini aldı. Adaya veda eden isim Seda oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve yayınlanan yeni bölümün ardından adaya veda eden isim belli olacak. Elenen yarışmacı, Seda oldu. Sema ve Seda'nın veda anı izleyicileri duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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