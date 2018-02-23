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Survivor 2018 10. bölüm fragmanı! Survivor'da Cumali, Anıl ve Ramazan kavgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 23 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan 10. bölüm fragmanında, Gönüllüler adasında Cumali, Anıl ve Ramazan arasında kavga çıkıyor. Cumali Anıl'a 'Derdin varsa ormana gel' deyince ortalık karışıyor. Survivor'ın yeni bölümünde Ramazan tartışma sırasında eliyle Cumali'ye dokununca sert bir tepki alıyor. Gönüllüler takımındaki Cumali gerginliği Survivor 2018'in 10. bölümüne damga vuracak.

Survivor 2018 10. bölüm fragmanı! Survivor'da Cumali, Anıl ve Ramazan kavgası

Survivor Gönüllüler adasında Cumali Akgül ile Ramazan ve Anıl arasındaki gerginliğin boyutu artıyor. Survivor 2018'in 23 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, ada karışıyor.

Kendisini eleme adayı göstermelerinden dolayı takım arkadaşlarına tepkili olan Cumali'nin tavırları keskinleşiyor. Cumali 'Bana haksızlık yapıyorsunuz' diyerek arkadaşlarına tepki gösterdi. Cumali'nin kendisine 'Derdin varsa ormana gel' dediğini söyleyen Anıl oldukça sinirlendi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Cumali ile tartışan Ramazan'ın eliyle itmesi üzerine Cumali, 'Eğer bunu bir daha bana yaparsan' diyerek tepki gösterdi. Gönüllüler adasındaki sert tartışmalar büyüyecek gibi görünüyor.

Survivor'ın Perşembe yayınlanan bölümünde de Cumali ve takım arkadaşları arasındaki konsey gerilimi had safhaya ulaşmış ve Cumali'yi duygu sömürüsü yapmakla suçlamışlardı.

YENİ ÖDÜL NE OLACAK?
Survivor 2018'in 10. bölümünde yarışmacıları bu defa yemek ödülü yerine kazanan takım adadan uzaklaşarak keyifli bir gün geçirecek. Alp Kırşan'ın yöneteceği yeni oyunu kazanan takım, özel hazırlanmış villada hem yemek hem de havuzun tadını çıkaracak.

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