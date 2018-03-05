Survivor 2018 18. bölüm fragmanı! 'Bizim takımımızda ona yer yok'

Survivor 2018'de All Star takımı enternasyonal oyunlarda mücadele ederken, Gönüllüler ise eleme derdine düştü! Survivor'da bugüne kadar hiçbir dokunulmazlık oyununu kazanamayan Gönüllüler'de 5 Mart Pazartesi akşamı bir isim daha veda edecek. Ödül, iyi ada ve dokunulmazlık oyunlarında üst üste gelen başarısız sonuçlar Gönüllüler takımında iç hesaplaşmalara yol açtı.

Survivor'ın 18. bölüm fragmanında da, Anıl ve Yağmur'un sert eleştirileri dikkat çekti. Bu haftanın en iyi performansa sahip olan yarışmacısı olarak dokunulmazlık alan ve kurallar gereği konseyde eleme adayı çıkartan Anıl, yeni yarışmacılardan Emre'nin adını söylemişti. Yeni bölüm fragmanında Anıl'ın, 'Burada hem takımın kurallarına saygı duyacaksın hem de kusura bakmasın biraz performans sergileyeceksin' sözleri dikkat çekti.

Survivor'da Gönüllüler takımının performansıyla en başarılı isimlerinden olan Yağmur ise, takım arkadaşlarından birini eleştirerek, 'Çok sert ve ani çıkışları var. izim böyle bir takımımız yok takımda ona yer olmadığını düşünüyorum' şeklinde konuştu.