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Survivor 2018 18. bölüm fragmanı! 'Bizim takımımızda ona yer yok'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 5 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek 18. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde üst üste 3. dokunulmazlığı da kaybeden Gönüllüler takımında ortalık karıştı. Haftanın en iyi performansına sahip olan ismi Anıl, 'Takımın kurallarına saygı duyacaksın ve performans sergileyeceksin' diye arkadaşlarını eleştirdi. Survivor Gönüllüler'den Yağmur ise takımındaki bir isim için, ' Bizim takımımızda ona yer yok' dedi.

Survivor 2018 18. bölüm fragmanı! 'Bizim takımımızda ona yer yok'

Survivor 2018'de All Star takımı enternasyonal oyunlarda mücadele ederken, Gönüllüler ise eleme derdine düştü! Survivor'da bugüne kadar hiçbir dokunulmazlık oyununu kazanamayan Gönüllüler'de 5 Mart Pazartesi akşamı bir isim daha veda edecek. Ödül, iyi ada ve dokunulmazlık oyunlarında üst üste gelen başarısız sonuçlar Gönüllüler takımında iç hesaplaşmalara yol açtı.

Survivor'ın 18. bölüm fragmanında da, Anıl ve Yağmur'un sert eleştirileri dikkat çekti. Bu haftanın en iyi performansa sahip olan yarışmacısı olarak dokunulmazlık alan ve kurallar gereği konseyde eleme adayı çıkartan Anıl, yeni yarışmacılardan Emre'nin adını söylemişti. Yeni bölüm fragmanında Anıl'ın, 'Burada hem takımın kurallarına saygı duyacaksın hem de kusura bakmasın biraz performans sergileyeceksin' sözleri dikkat çekti.

Survivor'da Gönüllüler takımının performansıyla en başarılı isimlerinden olan Yağmur ise, takım arkadaşlarından birini eleştirerek, 'Çok sert ve ani çıkışları var. izim böyle bir takımımız yok takımda ona yer olmadığını düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Survivor'ın 18. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımı, Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda ödül için mücadele edecekler.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER'DE ELEMEYE KİMLER KALDI?
Ada konseyinde yapılan oylamada, sms oylamasına kalması için adı en fazla yazılan isim İpek oldu. Survivor'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Gamze Aksu'nun yerine yedeklerden gelen milli sporcu İpek eleme adayı oldu.

Gönüllüler'de bu hafta bireysel dokunulmazlık oyununu ise Cumali Akgül kazanmayı başardı. Oyunun kazanmasının ardından Cumali, 'İlk defa konseyde adım yazılmayacak ve eleme adayı olmayacağım' diye sevindi. Daha önce iki defa adı yazılan ve eleme adayı olan Cumali bu defa sms oylamasına kalması için bir arkadaşının adını söyledi. Cumali Akgül, 'Kısasa kısas diyorum ve Melih'in ismini söylüyorum' dedi.

Gönüllüler'de bu haftanın en iyi performansa sahip ismi olan Anıl da dokunulmazlık sembolünü aldı. Eleme adayı için yeni gelen isimlerden olan Emre'nin adını söyleyen Anıl, ''Ne kadar deli gözükse de saf ve temiz, pırıl pırıl bir arkadaş. Buradan gitmemesi dileğiyle Emre diyorum' şeklinde konuştu.

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