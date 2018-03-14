Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Nagihan Karadere'nin olaylı bir şekilde Gönüllüler takımına geçmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

All Star'dan Nihat Doğan'ın elenmesine sevinen isimlerden olan Merve Aydın'ın, 'Birisi diğer takıma gitti, birisi adadan ayrıldı. Gerçekten şu an güzel bir takımız.

Takıma verdi veriştirdi. Buradaki 10 kişi yalancı bir tek doğrucu Nagihan' sözleri dikkat çekti. Ümit Karan'ın Nagihan'a tepkisi de dinmiyor. 'Allah'a yakın bana uzak olsun' diyen Ümit Karan, artık Nagihan'ın adını bile anmayacağını söyledi. Tartışmaların odağındaki isim olan Nagihan ise, 'Ben tartışmak istemedim. Sadece doğruları söyledim' şeklinde konuştu.

Survivor'ın yeni bölümünde, kazandıkları dokunulmazlık ve ödül oyunu sonrasında moralleri düzelen ve Nagihan'ın gelmesiyle kadrosunu güçlendiren Gönüllüler takımı, yeni ödülü de kazanmak için All Star'ın karşısına çıkacak. Alp Kırşan'ın sunacağı oyunda ise gerilimli anlar yaşanacak.