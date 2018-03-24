Survivor 2018 31. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi yüzleşiyor 'İkimiz de sinirliydik'

Survivor 2018'in Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 31. yeni bölümüne Turabi Çamkıran ve Adem Kılıçcı arasındaki yüzleşme damga vuracak. Geçen hafta ödül oyunu dönüşünde yolda birbirlerine giren iki yarışmacı arasında hakaretlerin havada uçuştuğu bir kavga yaşanmıştı. Takım arkadaşları ve set ekibi tarafından zor ayrılan kavganın görüntüleri ise ekrana yansımamıştı. Acun Ilıcalı'nın ilk defa konseyde açıkladığı kavganın ardından iki yarışmacıya da uyarı gelmişti.
Yaşanan tatsız olayın ardınan Turabi ve Adem ilk defa bir araya geliyor. Survivor'ın yeni bölümünde, yaşanan olayı değerlendiren iki isim arasındaki kavga son bulacak mı? Yeni bölüm fragmanında, Adem'le konuşan Turabi'nin, 'Belki o kadar üstüne gelmemeliydim. Üstüne geldiğim için sen o lafları söyledin.
İkimiz de sinirliydik.' sözleri dikkatleri çekti. Adem'in ise bu sözlere ne cevap vereceği merak konusu oldu.
Survivor'ın Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Alp Kırşan'ın sunacağı yemek ödüllü oyunda All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya gelecek. All Star takımının yeni yarışmacısı Berna Canbeldek ise Turabi'ye adeta içini döküyor. Berna oyunda kendisini oynatmayacaklarını söyleyince Turabi ise, 'Benim gözümde sen iyi bir yarışmacısın.' diyor.
Eski Survivor yarışmalarında aralarında kavgalar yaşanan Sahra Işık ise, 'Biz buraya geleli iki ay oldu. Biz buranın acısını tatlısını her şeyini çektik.Yeni gelen iki arkadaşımız bunu anlamalı.' sözleriyle Berna'ya gözdağı veriyor.
SURVIVOR 2018 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan 30. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları iletişim ödülü ve sembol oyunlarında mücadele etti. Arkadaşlarından gelen mesajların okunacağı iletişim oyununu All Star takımı 10-3 gibi açık farkla kazandı. Sembol oyununu ise, erkeklerde Adem, kadınlarda Yağmur kazanmayı başardı.
NAGİHAN SEMA POLEMİĞİ! KİM DAHA HIZLI?
Sembol oyununda karşı karşıya gelen Nagihan ile Sema arasında takım arkadaşlarının da katılımıyla hız polemiği yaşandı. Oyunu kazanan Nagihan, takım arkadaşlarına Sema için 'Hızlı olduğunu söylüyor. Sema hızlı olsa ne olacak oyunu kazanacaksın' dedi.
ANIL VE MURAT CEYLAN GERİLİMİ
İletişim oyununda mücadele sırasında kenardan Murat Ceylan'ı demoralize etmek için tezahürat yapan Anıl'a oyun sonu Murat'tan uyarı geldi. Oyun sırasında kenardan seslenen Anıl takım arkadaşına 'Artistlik yaptı ver ağzının payını ver' deyince Murat'ın tepkisiyle karşılaştı. Murat'ın 'Lütfen benimle düzgün konuş' uyarısının ardından Anıl özür diledi.
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