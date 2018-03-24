Survivor 2018 31. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi yüzleşiyor 'İkimiz de sinirliydik'

Survivor 2018'in Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 31. yeni bölümüne Turabi Çamkıran ve Adem Kılıçcı arasındaki yüzleşme damga vuracak. Geçen hafta ödül oyunu dönüşünde yolda birbirlerine giren iki yarışmacı arasında hakaretlerin havada uçuştuğu bir kavga yaşanmıştı. Takım arkadaşları ve set ekibi tarafından zor ayrılan kavganın görüntüleri ise ekrana yansımamıştı. Acun Ilıcalı'nın ilk defa konseyde açıkladığı kavganın ardından iki yarışmacıya da uyarı gelmişti.

Yaşanan tatsız olayın ardınan Turabi ve Adem ilk defa bir araya geliyor. Survivor'ın yeni bölümünde, yaşanan olayı değerlendiren iki isim arasındaki kavga son bulacak mı? Yeni bölüm fragmanında, Adem'le konuşan Turabi'nin, 'Belki o kadar üstüne gelmemeliydim. Üstüne geldiğim için sen o lafları söyledin.

İkimiz de sinirliydik.' sözleri dikkatleri çekti. Adem'in ise bu sözlere ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Survivor'ın Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Alp Kırşan'ın sunacağı yemek ödüllü oyunda All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya gelecek. All Star takımının yeni yarışmacısı Berna Canbeldek ise Turabi'ye adeta içini döküyor. Berna oyunda kendisini oynatmayacaklarını söyleyince Turabi ise, 'Benim gözümde sen iyi bir yarışmacısın.' diyor.