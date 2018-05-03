Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 bir günlük ekran arasının ardından 3 Mayıs Perşembe akşamı 61. bölümüyle yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yemek ödüllü oyunda Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu bir parkurda mücadele edecek. Son dönemin formda takımı Ünlüler'de ise ortalık fena karışacak.

NAGİHAN HAKAN GERİLİMİ

Ünlüler takımında bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Hakan Hatipoğlu ile Nagihan Karadere arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Hakan ve Nagihan gerilimi, takımın diğer üyelerine de yansıyor. Yaşanan olayı değerlendiren Hilmi Cem'in 'Kendi aramızda bir gerilim yaşadık. Bu gerilimin başrolleri arasında Hakan ve Nagihan

vardı' sözleri dikkat çekiyor. Damla ise bir süredir huzursuzluklar yaşadıklarını itiraf ederek, 'İçimizde anlaşmazlıklar huzursuzluklar var bunlar gün yüzüne çıkıyor' diyor.

Hakan'la yaşadıkları gerilimden sonra konuşan Nagihan, 'Benim Yağmur'la ufacık konuşmamdan dolayı Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı son derece rahatsız etti' şeklinde konuşuyor.

HAKAN'DAN NAGİHAN İÇİN OLAY SÖZLER

Nagihan ile aralarındaki problemden sonra geri adım atmayan Hakan Hatipoğlu 'Ben Nagihan'la hiç bir zaman tartışmayacağım. Çünkü hayatımda hiç bir zaman

çamurun içinde yuvarlanmadım' sözleriyle sert bir gönderme yapıyor.

