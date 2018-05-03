MAGAZİN

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 3 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 61. bölümünün tanımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, Ünlüler takımında ipler kopuyor! Ünlüler'de Hakan ile Nagihan arasında soğuk rüzgarlar eserken, diğer takım üyelerinde de huzursuzluklar ön plana çıkıyor. Hakan Hatipoğlu'nun Nagihan için söylediği sözler de Survivor'ın yeni bölümüne damga vuracak.

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 bir günlük ekran arasının ardından 3 Mayıs Perşembe akşamı 61. bölümüyle yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yemek ödüllü oyunda Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu bir parkurda mücadele edecek. Son dönemin formda takımı Ünlüler'de ise ortalık fena karışacak.

NAGİHAN HAKAN GERİLİMİ
Ünlüler takımında bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Hakan Hatipoğlu ile Nagihan Karadere arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Hakan ve Nagihan gerilimi, takımın diğer üyelerine de yansıyor. Yaşanan olayı değerlendiren Hilmi Cem'in 'Kendi aramızda bir gerilim yaşadık. Bu gerilimin başrolleri arasında Hakan ve Nagihan
vardı' sözleri dikkat çekiyor. Damla ise bir süredir huzursuzluklar yaşadıklarını itiraf ederek, 'İçimizde anlaşmazlıklar huzursuzluklar var bunlar gün yüzüne çıkıyor' diyor.

Hakan'la yaşadıkları gerilimden sonra konuşan Nagihan, 'Benim Yağmur'la ufacık konuşmamdan dolayı Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı son derece rahatsız etti' şeklinde konuşuyor.

HAKAN'DAN NAGİHAN İÇİN OLAY SÖZLER
Nagihan ile aralarındaki problemden sonra geri adım atmayan Hakan Hatipoğlu 'Ben Nagihan'la hiç bir zaman tartışmayacağım. Çünkü hayatımda hiç bir zaman
çamurun içinde yuvarlanmadım' sözleriyle sert bir gönderme yapıyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdiİstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdi
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor 2018 61. bölüm fragmanı Survivor survivor 2018 hakan nagihan kavgası survivor Hakan HAtipoğlu

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Bülent Ersoy'dan eski eşi için olay sözler 'Cehenneme direk olsun'

Bülent Ersoy'dan eski eşi için olay sözler 'Cehenneme direk olsun'

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli iddialarına sert tepki 'Ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum'

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli iddialarına sert tepki 'Ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum'

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den çarpıcı pozlar!

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den çarpıcı pozlar!

Hande Yener’in çiçekli tulumu sosyal medyanın diline düştü!

Hande Yener’in çiçekli tulumu sosyal medyanın diline düştü!

Deniz Akkaya bikinili pozlarıyla yıllara meydan okudu

Deniz Akkaya bikinili pozlarıyla yıllara meydan okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.