Survivor 2018 65. bölüm fragmanı! Ünlüler'de Turabi depremi 'Artık arkadaşım değiller'

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, birleşme partisi öncesinde adadan veda edecek olan son isim belli olacak. Survivor'da iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler'de Elif, Merve ve Turabi elemeye kaldı. Konseyde takım arkadaşlarının hepsinin ismini yazdığı Turabi, isyan bayrağını çekti ve takımdan kendisini uzaklaştırdı. Survivor 65. bölümee de Turabi'nin şok hareketleri damga vuracak.

TURABİ'DEN ÜNLÜLER TAKIMI İÇİN OLAY SÖZLER

Survivor konseyde elenmesi için adının yazılması Turabi'yi çok sinirlendirdi. Yeni bölümde takım arkadaşlarına küserek barakadaki yatağını bile ayıran Turabi'nin, 'Takım arkadaşlarımın takım arkadaşım olmadığını ilan ettim. Sonuçta takımca benim ismimi yazdılar ve gitmemi istediler. Beni yazanlara, beni yazıp konseye çıkartanlara bu konseyi yaşatmak boynumun borcudur. Takım arkadaşlarım dahil hepsi, ben tek' sözleri dikkat çekiyor.

'SENİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'

Yaşanan bu olayların ardından konuşan Adem ise, kimsenin Turabi'yi sevmek zorunda olmadığını söyleyerek, 'Biz seni sevmek zorunda değiliz. Sen iyi bir yarışmacısın ama sonuçta herkesin de burada bir terazisi var' diyor.