Survivor 2018 65. bölüm fragmanı! Ünlüler'de Turabi depremi 'Artık arkadaşım değiller'

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, birleşme partisi öncesinde adadan veda edecek olan son isim belli olacak. Survivor'da iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler'de Elif, Merve ve Turabi elemeye kaldı. Konseyde takım arkadaşlarının hepsinin ismini yazdığı Turabi, isyan bayrağını çekti ve takımdan kendisini uzaklaştırdı. Survivor 65. bölümee de Turabi'nin şok hareketleri damga vuracak.
TURABİ'DEN ÜNLÜLER TAKIMI İÇİN OLAY SÖZLER
Survivor konseyde elenmesi için adının yazılması Turabi'yi çok sinirlendirdi. Yeni bölümde takım arkadaşlarına küserek barakadaki yatağını bile ayıran Turabi'nin, 'Takım arkadaşlarımın takım arkadaşım olmadığını ilan ettim. Sonuçta takımca benim ismimi yazdılar ve gitmemi istediler. Beni yazanlara, beni yazıp konseye çıkartanlara bu konseyi yaşatmak boynumun borcudur. Takım arkadaşlarım dahil hepsi, ben tek' sözleri dikkat çekiyor.
'SENİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'
Yaşanan bu olayların ardından konuşan Adem ise, kimsenin Turabi'yi sevmek zorunda olmadığını söyleyerek, 'Biz seni sevmek zorunda değiliz. Sen iyi bir yarışmacısın ama sonuçta herkesin de burada bir terazisi var' diyor.
HAKAN'IN SÖZLERİNE TURABİ'DEN ŞOK CEVAP 'BENİ YAZANLARA ATEŞ EDERİM'
Survivor'da Pazartesi akşamı yoğun yağmur altında ödül oyunu oynanacak. Ancak oyun öncesinde Turabi yarışmak istemediğini söylüyor ve oyunda yer almıyor. Oyun sırasında Hakan'ın Turabi'ye yönelik, 'En azından arkadaşlarıma ateş etmiyorum senin gibi' sözleri dikkat çekiyor. Turabi ise karşılık olarak, 'Hiç bir zaman arkadaşlarıma ateş etmem. Toplanıp beni yazanlara ateş ederim. Onlar da benim arkadaşım değildir' diyor.
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