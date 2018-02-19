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Survivor 2018 8. bölüm fragmanı: Ödül oyununu kim kazanacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Survivor 2018 ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Survivor 2018'in ikinci haftası yedinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu All Star kazandı. Böylece Gönüllüler elenme adayı belirlemek için ada konseyi yaptı. Survivor 8. bölümde ne olacak? Peki 8. bölüm ne zaman? İşte Survivor 8. bölüm fragmanı

Survivor 2018 8. bölüm fragmanı: Ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2018'de elemeye kim kaldı, sorusunun cevabı belli oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'in yaptığı ada konseyinde adı en çok yazılan Cumali birinci aday, Yağmur ikinci aday, Marcus ise üçüncü aday oldu.

Hakan Hatipoğlu ve Gamze'nin sağlık durumunun ise yarın netlik kazanacağı açıklandı.

Survivor'da kim elendi? (2018 - 7. Bölüm) Konseyde kimler eleme adayı olarak gösterildi?Survivor'da kim elendi? (2018 - 7. Bölüm) Konseyde kimler eleme adayı olarak gösterildi?

SURVİVOR 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

AAcun Ilıcalı, Gönüllüler'den Marcus'un isminin 'Survivor 2018' için açıklanmasının ardından Adriana Lima'nın kendisine mesaj gönderdiğini de ifade etti.

Ilıcalı, "Marcus'u yıllardır tanırım. Senin yarışmaya gireceğini öğrendiği zaman Adriana Lima bana mesaj attı. 'Marcus yarışmaya giriyormuş' dedi, şoktaydı. Yıllardır Miami'den tanıyormuşsun. 'Yapamaz' dedi, 'yapacakmış' dedim. Bakalım neler gösterecek?" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL OYUNU OYNANACAK

Survivor 2018 7. bölümde bunlar yaşanırken 8. bölümde neler olacak. Survivor 8. bölüm salı akşamı (yarın) 20:00'de TV8'de...

Survivor yeni bölümünde ödül oyunu oynanacak! Fragmanda Turabi yine sözleriyle olay oldu. Turabi "gönüllüler takımı birbirini yemeğe başladı artık kim kimi yerse" dedi. Turabi bununla da kalmadı ve şöyle devam etti: Survivor'ın kanunu bu ya avcı olacaksın ya da av."

İşte Survivor 8. bölüm fragmanı:

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