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Survivor 2018'de All Star takımında tek gündem Nagihan Karadere! 'Artık selam bile vermem'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 21:43 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Nagihan Karadere'nin All Star'dan Gönüllüler'e geçmesinin yankıları sürüyor. Survivor'ın yeni bölümünde All Star takımı Nagihan'a tepki gösterirken, eleştirileri de sürdürdüler. All Star'dan Sema, Nagihan için 'Düzenli olarak kıskanılıyormuş gibi halleri vardı. Karşı takıma geçmesi uzun vadede bizim için daha iyi oldu' dedi.

Survivor 2018'de All Star takımında tek gündem Nagihan Karadere! 'Artık selam bile vermem'

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sürpriz bir kararla Nagihan, All Star'dan Gönüllüler'e geçmişti. Ilıcalı, Nagihan'ın kendisine iki defa gelerek Gönüllüler'e geçmek istediğini ve Gönüllüler'deki sakatlıklar nedeniyle kabul ettiklerini söyleyince ortalık karıştı.

Survivor'ın yeni bölümünde All Star adasında eleme konseyinden daha çok Nagihan'ın gitmesi konuşuldu. Sema Aydemir, Nagihan Karadere'nin takım değiştirmesinin uzun vadede kendileri için avantaj olacağını söyledi. Sema, 'Nagihan bize karşı ne duygular besliyormuş. Hiç ummadığımız şekilde karşı tarafa geçti
Düzenli olarak kıskanılıyormuş gibi, oynatılmıyormuş gibi halleri var. Bizim için sıkıntı değil. Dün için sıkıntı olmuş olabilir ama uzun vadede daha iyi oldu' dedi.

'NAGİHAN'A SELAM BİLE VERMEM'
 All Star takımından, Gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere'ye tepkiler konsey sonrası da sürdü. Ümit Karan, artık Nagihan'a selam bile vermeyeceğini söyleyerek, 'Bu saatten sonra Nagihan ile ne konuşmak, ne de selam vermek istemem' dedi.

Nagihan ise neden Gönüllüler'e geçmek istediğini şu sözlerle açıklamıştı:
'Geldiğimden beri mücadelemi vermeye çalışıyorum. Sakatlıkla başladım bu parkura. Yavaş kaldım, yürüdüm, oyun kazandım. Takımım her zaman şans vermek istedi ama oyun kaybetmemden çok korktular. Oynamak istediğimi söylediğimde yedek bırakıldım. Geri planda bırakıldım. Oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Buraya geldim çok çalıştım ama kendimi kanıtlayamıyorum. Bu teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman kendimizi takım olarak gördüm. Kimseye kırgın değilim. Ama dünkü milli oyunda bir defa da olsa oynamak isterdim, buna hakkım vardı. Burada kendimi daha iyi göstereceğime inandığım için geçmek istedim.

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