Survivor 2018'de All Star takımında tek gündem Nagihan Karadere! 'Artık selam bile vermem'

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sürpriz bir kararla Nagihan, All Star'dan Gönüllüler'e geçmişti. Ilıcalı, Nagihan'ın kendisine iki defa gelerek Gönüllüler'e geçmek istediğini ve Gönüllüler'deki sakatlıklar nedeniyle kabul ettiklerini söyleyince ortalık karıştı.

Survivor'ın yeni bölümünde All Star adasında eleme konseyinden daha çok Nagihan'ın gitmesi konuşuldu. Sema Aydemir, Nagihan Karadere'nin takım değiştirmesinin uzun vadede kendileri için avantaj olacağını söyledi. Sema, 'Nagihan bize karşı ne duygular besliyormuş. Hiç ummadığımız şekilde karşı tarafa geçti

Düzenli olarak kıskanılıyormuş gibi, oynatılmıyormuş gibi halleri var. Bizim için sıkıntı değil. Dün için sıkıntı olmuş olabilir ama uzun vadede daha iyi oldu' dedi.

'NAGİHAN'A SELAM BİLE VERMEM'

All Star takımından, Gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere'ye tepkiler konsey sonrası da sürdü. Ümit Karan, artık Nagihan'a selam bile vermeyeceğini söyleyerek, 'Bu saatten sonra Nagihan ile ne konuşmak, ne de selam vermek istemem' dedi.