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Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında ödül oyununda belinden sakatlana Melih Özkaya diskalifiye oldu. Survivor'ın son bölümünde, Acun Ilıcalı sakatlanan Melih'in son sağlık durumunu ve doktor kararını açıkladı. Acun Ilıcalı, Gönüllüler'den Melih Özkaya'nın sakatlık durumunun tahmin ettiklerinden daha ciddi olduğunu söylerek, 'Doktorumuz tarafından Melih'in devam edemeyeceği açıklandı' dedi. Ilıcalı, Survivor'a önümüzdeki günlerde yeni yarışmacıların katılacağını da ifade etti.

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de Gönüllüler takımı bir sakatlık şoku ve ayrılık daha yaşadı.Acun Ilıcalı, ödül oyununda belini bariyerlere vurarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Melih'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı, Melih için Survivor'ın bittiğini açıklayarak, 'Melih Survivor'da devam edemeyecek. Sakatlığının durumu Survivor'a devam etmesine
imkan tanımıyor. Çok geçmiş olsun kendisine. Çok sevdiğimiz bir yarışmacıydı. Efendiliğiyle gönüllülere taht kurdu. Maalesef geçirdiği sakatlığın durumu tahmin ettiğimizden de ciddi olduğu için, doktorumuz tarafından Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Melih için Survivor bitmiş oldu' dedi.

Acun Ilıcalı, Melih'in yerine yeni yarışmacıların geleceğini de duyurdu.

SURVIVOR'DAN AYRILAN MELİH ÖZKAYA KİMDİR?
Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında daha önce de ekranlarda kendisini denemiş olan isimler yer alıyor, bunlardan biri de Melih Özkaya. Voleybol dünyası tarafından bilinen Melih Özkaya, Birce Akalay ve Murat Ünalmış’ın başrollerini üstlendiği 2012 yapımı Yer Gök Aşk adlı dizide rol aldı.

Sporun yanı sıra ekran arkasıyla da ilgili olan Melih Özkaya, bir süre amatör ve kısa vadeli çalışmalar yürüttükten sonra profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Çok küçük yaşlardan bu yana sporla iç içe olan Melih Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altyapısında yer aldı. 8 yıl profesyonel voleybol oynadıktan sonra sonra 2. Lig voleybol takımlarının formaları giydi. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımının kadrosunda bulunan Melih Özkaya, aynı zamanda 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

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Gönüllüler takımındaki gibi oldukça iddialı olan Melih Özkaya, tanıtım fragmanındaki “Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.” sözleriyle dikkat çekmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kimse izlemiyor artık......acun macerası bitti artık.....
Acun'un senaryoları başladı yine
BU YARIŞMAYI İZLEYENLERİ ALLAH ISLAH ETSİN. size ne milletin kazandığı paradan
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