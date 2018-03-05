Survivor 2018'de elemeye kimler kaldı? Survivor Gönüllüler'de Cumali sürprizi!

Survivor 2018'deki 3. dokunulmazlık oyununu da All Star takımı kazanmayı başardı. Dokunulmazlık oyununda 10-6 yenilen Gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi daha elemek üzere ada konseyine gitti.

Ada konseyinde yapılan oylamada, sms oylamasına kalması için adı en fazla yazılan isim İpek oldu. Survivor'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Gamze Aksu'nun yerine yedeklerden gelen milli sporcu İpek eleme adayı oldu.

CUMALİ İLK DEFA DOKUNULMAZ OLDU

Gönüllüler'de bu hafta bireysel dokunulmazlık oyununu ise Cumali Akgül kazanmayı başardı. Oyunun kazanmasının ardından Cumali, 'İlk defa konseyde adım yazılmayacak ve eleme adayı olmayacağım' diye sevindi. Daha önce iki defa adı yazılan ve eleme adayı olan Cumali bu defa sms oylamasına kalması için bir arkadaşının adını söyledi. Cumali Akgül, 'Kısasa kısas diyorum ve Melih'in ismini söylüyorum' dedi.

Gönüllüler'de bu haftanın en iyi performansa sahip ismi olan Anıl da dokunulmazlık sembolünü aldı. Eleme adayı için yeni gelen isimlerden olan Emre'nin adını söyleyen Anıl, ''Ne kadar deli gözükse de saf ve temiz, pırıl pırıl bir arkadaş. Buradan gitmemesi dileğiyle Emre diyorum' şeklinde konuştu.