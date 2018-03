Survivor 2018'de elemeye kimler kaldı? Survivor Gönüllüler'de Cumali sürprizi!

ELEME ADAYLARI İPEK, MELİH VE EMRE NELER SÖYLEDİ?

Konseyde adı en fazla yazılan isim olan İpek Yaşar takım arkadaşlarına sitemde bulundu. Adının açıklanmasından sonra konuşan İpek, 'Oyunun kurallarında sanırım yeni gelen ve alışma sürecinde olan bir yarışmacıyı performansı düşük diye yazma geleneği var. Ne kadar çok oynarsan ve emek verirsen parkurda daha iyi oluyorsun. Buraya ilk gelen arkadaşlar da hemen başarılı olamadı. Ben milli sporcuyum ve hukukçuyum. Nasıl geldiysemöyle gideceğim karakterimden ödün vermeden. Eğer kaderimde varsa devam ederim, yoksa veda ederim.' dedi.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali'nin adını eleme için söylediği Melih, 'Çok fazla diyecek bir şey yok. Cumali'nin kararına saygı duyuyorum. Survivor'da kalıp mücadeleme devam etmek istiyorum' şeklinde konuştu.

Survivor Gönüllüler'e Hakan'ın sakatlanmasının ardından katılan Emre ise, 'Gelmeden önce tahmin ediyordum. Çok daha iyi anladım ki, burası kendisini çok sınayabileceğim bir yer. Burada kendimi çok güzel sınayabiliyorum. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler yaşadım, güzel insanlar tanıdım. Daha 20 yaşındayım ve hayata çok pozitif bakan birisiyim' dedi.

İYİ ADA VE ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler takımı ada oyununda baraka ve erzak için mücadele ettiler. All Star ve Gönüllüler'den ikişer kadın yarışmacının mücadele ettiği oyunu, All Star takımı 5-2 kazanmayı başardı. All Star takımı geçen hafta yerleştikleri yataklı adayı bu hafta da karşı tarafa kaptırmamış oldu.