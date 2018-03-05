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Survivor 2018'de elemeye kimler kaldı? Survivor Gönüllüler'de Cumali sürprizi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 00:39 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 4 Mart Pazar yayınlanan 17. bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve elemeye kalan üç yarışmacı belli oldu. Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlığı üçüncü hafta da yine All Star takımı kazandı. Gönüllüler takımı ise ada konseyinde sms oylamasına kalan isimleri belirledi. Survivor'da bu hafta İpek, Melih ve Emre'den biri elenerek veda edecek. İki haftadır elemeye kalan Cumali ise ilk defa bireysel dokunulmazlığı kazandı ve bu defa eleme için isim söyledi.

Survivor 2018'de elemeye kimler kaldı? Survivor Gönüllüler'de Cumali sürprizi!

Survivor 2018'deki 3. dokunulmazlık oyununu da All Star takımı kazanmayı başardı. Dokunulmazlık oyununda 10-6 yenilen Gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi daha elemek üzere ada konseyine gitti.

Ada konseyinde yapılan oylamada, sms oylamasına kalması için adı en fazla yazılan isim İpek oldu. Survivor'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Gamze Aksu'nun yerine yedeklerden gelen milli sporcu İpek eleme adayı oldu.

CUMALİ İLK DEFA DOKUNULMAZ OLDU
Gönüllüler'de bu hafta bireysel dokunulmazlık oyununu ise Cumali Akgül kazanmayı başardı. Oyunun kazanmasının ardından Cumali, 'İlk defa konseyde adım yazılmayacak ve eleme adayı olmayacağım' diye sevindi. Daha önce iki defa adı yazılan ve eleme adayı olan Cumali bu defa sms oylamasına kalması için bir arkadaşının adını söyledi. Cumali Akgül, 'Kısasa kısas diyorum ve Melih'in ismini söylüyorum' dedi.

cumali

Gönüllüler'de bu haftanın en iyi performansa sahip ismi olan Anıl da dokunulmazlık sembolünü aldı. Eleme adayı için yeni gelen isimlerden olan Emre'nin adını söyleyen Anıl, ''Ne kadar deli gözükse de saf ve temiz, pırıl pırıl bir arkadaş. Buradan gitmemesi dileğiyle Emre diyorum' şeklinde konuştu.

ELEME ADAYLARI İPEK, MELİH VE EMRE NELER SÖYLEDİ?
Konseyde adı en fazla yazılan isim olan İpek Yaşar takım arkadaşlarına sitemde bulundu. Adının açıklanmasından sonra konuşan İpek, 'Oyunun kurallarında sanırım yeni gelen ve alışma sürecinde olan bir yarışmacıyı performansı düşük diye yazma geleneği var. Ne kadar çok oynarsan ve emek verirsen parkurda daha iyi oluyorsun. Buraya ilk gelen arkadaşlar da hemen başarılı olamadı. Ben milli sporcuyum ve hukukçuyum. Nasıl geldiysemöyle gideceğim karakterimden ödün vermeden. Eğer kaderimde varsa devam ederim, yoksa veda ederim.' dedi.

ipek

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali'nin adını eleme için söylediği Melih, 'Çok fazla diyecek bir şey yok. Cumali'nin kararına saygı duyuyorum. Survivor'da kalıp mücadeleme devam etmek istiyorum' şeklinde konuştu.

melih

Survivor Gönüllüler'e Hakan'ın sakatlanmasının ardından katılan Emre ise, 'Gelmeden önce tahmin ediyordum. Çok daha iyi anladım ki, burası kendisini çok sınayabileceğim bir yer. Burada kendimi çok güzel sınayabiliyorum. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler yaşadım, güzel insanlar tanıdım. Daha 20 yaşındayım ve hayata çok pozitif bakan birisiyim' dedi.

emre

İYİ ADA VE ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler takımı ada oyununda baraka ve erzak için mücadele ettiler. All Star ve Gönüllüler'den ikişer kadın yarışmacının mücadele ettiği oyunu, All Star takımı 5-2 kazanmayı başardı. All Star takımı geçen hafta yerleştikleri yataklı adayı bu hafta da karşı tarafa kaptırmamış oldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Afrin de mehmetçik canı pahasına savaşsın. Millet bu hafta survivor'dan kim elenecek derdine düşsün.Vallahi o şehit mehmetçikler bize hakkini helal etmez..
ipek'e şimdiden geçmiş olsun
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