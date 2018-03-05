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Survivor 2018'de gözyaşlarına boğulan Damla Can'ı zor sakinleştirdiler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 23:30 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de bir ilk gerçekleşti ve Türk, Yunan, Rumen takımlarından en iyi ikişer yarışmacı Enternasyonal Survivor'da karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesinde son ana kadar başarılı bir şekilde yarışan Damla ise, atışlarda talihsizlik yaşayınca rakibine 5-4 yenildi. Oyun sonrasında Damla gözyaşlarına boğulurken, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Survivor 2018'de gözyaşlarına boğulan Damla Can'ı zor sakinleştirdiler!

Survivor 2018'in 5 Mart Pazartesi yayınlanan son bölümünde Damla'nın ağlaması izleyenleri üzdü. Romanya'dan Larisa, Yunanistan'dan Katerina ile mücadele eden Damla, son ana kadar oyunda önde geldi. Son oyunlarda Larisa ile 4-4 berabere kalan Damla, atışlar sırasında geç kalınca puan alamadı. Enternasyonal Survivor'da kadınlarda ilk oyunu Romanya'dan Larisa kazandı.

Larissa ile girdiği mücadeleden yenik olarak ayrılan Damla Can gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre ağlayan Damla, seremoni sırasında bile sakinleşemedi. Takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı Damla, 'Oyunu ellerimle verdim' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Erkekler arasındaki mücadelede ise Rumen ve Yunan rakiplerini geçen Ümit Karan sembolün sahibi olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor damla survivor 2018

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