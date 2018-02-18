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Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 21:43 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de parkurda kafasını bariyerlere çarpan, gözü ve boynundan yaralanan Hakan Hatipoğlu'nun son sağlık durumunun nasıl olduğunu Acun Ilıcalı açıkladı. Ödül oyunu sırasında yaşadığı sakatlıktan dolayı iki gündür Survivor'dan uzak kalan Hakan Hatipoğlu'nun diskalifiye olup olmayacağı sorusu merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Hakan'ın sağlık durumunu açıkladı ve gözetim altında olduğunu, durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'in ilk ciddi sakatlığını yaşayan Hakan Hatipoğlu'nun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor. Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir hızla girdiği üzeri ağla kapla tünelde kafasını bariyerlere vuran Hakan, acı içinde yere yığılmıştı. Boynunu inciten ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Hakan Hatipoğlu, Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla şehir merkezindeki hastaneye kaldırılmıştı.

ILICALI: 'HAKAN'IN DURUMU BİR KAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK'
3 gündür hastanede tedavi altında olan Gönüllüler takımında Hakan Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu Acun Ilıcalı, 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanan Survivor'ın 6. bölümünde açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Hakan hastanede gözetim altında tutuluyor. Durumu bir kaç gün içinde belli olacak" dedi.

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Hakan HAtipoğlu survivor 2018 surivor

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