Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'in ilk ciddi sakatlığını yaşayan Hakan Hatipoğlu'nun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor. Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir hızla girdiği üzeri ağla kapla tünelde kafasını bariyerlere vuran Hakan, acı içinde yere yığılmıştı. Boynunu inciten ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Hakan Hatipoğlu, Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla şehir merkezindeki hastaneye kaldırılmıştı.

ILICALI: 'HAKAN'IN DURUMU BİR KAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK'

3 gündür hastanede tedavi altında olan Gönüllüler takımında Hakan Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu Acun Ilıcalı, 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanan Survivor'ın 6. bölümünde açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Hakan hastanede gözetim altında tutuluyor. Durumu bir kaç gün içinde belli olacak" dedi.