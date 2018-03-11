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Survivor 2018'de Nagihan neden Gönüllüler'e geçti? Acun Ilıcalı ve Nagihan'dan açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 23:43 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de All Star takımından Nagihan Karadere, kendi isteğiyle Gönüllüler takımına geçti. Acun Ilıcalı Survivor'daki bu değişikliği, 'Nagihan iki defa bize gelerek Gönüllüler'e geçmek istediğini söyledi. Gönüllüler'in yaşadığı sağlık sorunlarından sonra biz de kabul ettik' dedi. Nagihan ise bu kararını, 'Beni yedek bırakıyorlar. Oynatılmıyorum ve Gönüllüler'de kendimi daha iyi göstereceğim' diye açıkladı. Sahra ve Ümit Karan'dan ise Nagihan'a sert tepki geldi.

Survivor 2018'de Nagihan neden Gönüllüler'e geçti? Acun Ilıcalı ve Nagihan'dan açıklama

Survivor 2018'in 11 Mart Pazar yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Nagihan'ın takım değiştirme kararı herkesi şaşırtı.

Acun Ilıcalı bu değişiklik kararını, 'Hakan'ın ne zaman döneceğinin belli olmaması, Melih'in ayrılması, Ramazan'ın sağlık sorunu yaşaması bizi başka bir noktaya getirdi. Hakan'ın Gönüllüler'e geçmesiyle bir kişi daha geçmek istemişti ve o zaman kabul etmemiştik. Nagihan geçtiğimiz günlerde yeniden geldi ve geçmek istediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük' sözleriyle duyurdu.

'BENİ YEDEK BIRAKIYORLAR'
Nagihan ise neden Gönüllüler'e geçmek istediğini şu sözlerle açıkladı:
'Geldiğimden beri mücadelemi vermeye çalışıyorum. Sakatlıkla başladım bu parkura. Yavaş kaldım, yürüdüm, oyun kazandım. Takımım her zaman şans vermek istedi ama oyun kaybetmemden çok korktular. Oynamak istediğimi söylediğimde yedek bırakıldım. Geri planda bırakıldım. Oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Buraya geldim çok çalıştım ama kendimi kanıtlayamıyorum. Bu teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman kendimizi takım olarak gördüm. Kimseye kırgın değilim. Ama dünkü milli oyunda bir defa da olsa oynamak isterdim, buna hakkım vardı. Burada kendimi daha iyi göstereceğime inandığım için geçmek istedim.

NEVİN YANIT: 'NAGİHAN'IN GELMESİNE ÇOK SEVİNDİM'
Gönüllüler takımından Nevin Yanıt ise Nagihan'ın gelmesini sevindiğini söyleyerek, 2Nagidan Survivor'a damga vurmuş bir isim. Ben çok sevindim. Bizimle mutlu olacağını düşünüyorum.' şeklinde konuştu.

ÜMİT KARAN: 'NAGİHAN KENDİSİNİ ÖN PLANA ATIYOR'
Nagihan'ın takım değiştirme kararına tepki gösteren Ümit Karan, 'Bu takımda kimse skor saymadı bugüne kadar. Ama Nagihan hep kendini ön plana atmaya çalışıyor, Kkor sayıyordu ve bence hayırlısı oldu' dedi.

SAHRA'DAN SERT SÖZLER!
All Star'dan Sahra Işık ise, 'Bu takımda hiç kimse bireysel düşünmedi. Kimse bencillik yapmadı ama Nagihan hep bencillik yaptı. Kendini ön plana atarak göstermek derdindeydi. Karşı takıma gitmesi iyi oldu.' şeklinde konuştu.

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Nagihan Karadere survivor 2018 Survivor

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