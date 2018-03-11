Survivor 2018'de Nagihan neden Gönüllüler'e geçti? Acun Ilıcalı ve Nagihan'dan açıklama

Survivor 2018'in 11 Mart Pazar yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Nagihan'ın takım değiştirme kararı herkesi şaşırtı.

Acun Ilıcalı bu değişiklik kararını, 'Hakan'ın ne zaman döneceğinin belli olmaması, Melih'in ayrılması, Ramazan'ın sağlık sorunu yaşaması bizi başka bir noktaya getirdi. Hakan'ın Gönüllüler'e geçmesiyle bir kişi daha geçmek istemişti ve o zaman kabul etmemiştik. Nagihan geçtiğimiz günlerde yeniden geldi ve geçmek istediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük' sözleriyle duyurdu.

'BENİ YEDEK BIRAKIYORLAR'

Nagihan ise neden Gönüllüler'e geçmek istediğini şu sözlerle açıkladı:

'Geldiğimden beri mücadelemi vermeye çalışıyorum. Sakatlıkla başladım bu parkura. Yavaş kaldım, yürüdüm, oyun kazandım. Takımım her zaman şans vermek istedi ama oyun kaybetmemden çok korktular. Oynamak istediğimi söylediğimde yedek bırakıldım. Geri planda bırakıldım. Oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Buraya geldim çok çalıştım ama kendimi kanıtlayamıyorum. Bu teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman kendimizi takım olarak gördüm. Kimseye kırgın değilim. Ama dünkü milli oyunda bir defa da olsa oynamak isterdim, buna hakkım vardı. Burada kendimi daha iyi göstereceğime inandığım için geçmek istedim.