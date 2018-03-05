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Survivor 2018'de yayın günü değişikliği! Survivor hangi günler yayınlanacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 02:14 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in yayın günlerinde ve eleme gününde değişiklik yaşandı. Survivor 2018 artık haftada altı gün yayınlanacak. İşte Survivor'ın yeni yayın günleri...

Survivor 2018'de yayın günü değişikliği! Survivor hangi günler yayınlanacak?

TV8 ekranlarında 10 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2018 haftada beş gün ekrana geliyordu. Ancak Survivor'da heyecan arttıkça yayın günleri de çoğaldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in yayın ve eleme günündeki değişikliği açıkladı.

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu, eleme konseyi ve oylama pazar akşamları yayınlanan bölümde gerçekleşmeye devam edecek. Daha önce salı akşamları eleme bölümü ekrana geliyordu. Ancak yeni yayın günü değişiklikleri sonucunda, Survivor'da elenen ismin açıklanacağı bölüm pazartesi akşamları yayınlanacak.

SURVIVOR ARTIK 6 GÜN EKRANDA
Dominik'te Acun Medya'nın Survivor çektiği Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Meksika'nın yarışmacıları birbirleriyle 'Enternasyonal Survivor' adıyla mücadele etmeye başlıyor. Survivor'da artık her hafta Türk, Yunan ve Rumen takımlarının en iyi yarışmacıları birbirleriyle kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Bu yeni oyunlarla birlikte Survivor 2018'in yayın günleri de çoğaldı. Artık Survivor 2018, pazartesi akşamları da yayınlanacak ve haftada 6 akşam ekranda olacak. Böylece TV8'de Survivor'ın yayınlanmadığı tek gün ise çarşamba olacak.

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