Survivor 2018'de yayın günü değişikliği! Survivor hangi günler yayınlanacak?

TV8 ekranlarında 10 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2018 haftada beş gün ekrana geliyordu. Ancak Survivor'da heyecan arttıkça yayın günleri de çoğaldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in yayın ve eleme günündeki değişikliği açıkladı.

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu, eleme konseyi ve oylama pazar akşamları yayınlanan bölümde gerçekleşmeye devam edecek. Daha önce salı akşamları eleme bölümü ekrana geliyordu. Ancak yeni yayın günü değişiklikleri sonucunda, Survivor'da elenen ismin açıklanacağı bölüm pazartesi akşamları yayınlanacak.

SURVIVOR ARTIK 6 GÜN EKRANDA

Dominik'te Acun Medya'nın Survivor çektiği Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Meksika'nın yarışmacıları birbirleriyle 'Enternasyonal Survivor' adıyla mücadele etmeye başlıyor. Survivor'da artık her hafta Türk, Yunan ve Rumen takımlarının en iyi yarışmacıları birbirleriyle kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Bu yeni oyunlarla birlikte Survivor 2018'in yayın günleri de çoğaldı. Artık Survivor 2018, pazartesi akşamları da yayınlanacak ve haftada 6 akşam ekranda olacak. Böylece TV8'de Survivor'ın yayınlanmadığı tek gün ise çarşamba olacak.