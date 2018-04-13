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Survivor 2018'de yemek ödülünü kim kazandı? Gönüllüler takımı çıkışını sürdürebildi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 45. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları yemek ödülü için yarıştı. Survivor'ın son bölümünde bir ilki gerçekleştirerek iletişim oyunu kazanmayı başaran Gönüllüler bu çıkışlarını sürdürebildi mi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı.

Survivor 2018'de yemek ödülünü kim kazandı? Gönüllüler takımı çıkışını sürdürebildi mi?

Survivor'ın 13 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen 45. bölümünde Alp Kırşan'ın sunduğu ödül oyununda her iki takım yarışmacıları gözleri kapalı bir şekilde yarıştı.

Kazanan takımın taze fasulye ve pilav yiyeceği ödül oyunun kıran kıran bir mücadele yaşandı. Gözleri kapalı şekilde hedefe giden yarışmacılara bir takım arkadaşı da komut verdi. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı oyunu Gönüllüler takımı 10-8 kazanmayı başardı. Böylece Gönüllüler üst üst iki oyun kazanarak iyi bir geri çıkış yakaladı.

SEMA SAKATLANDI
Ödül oyununda parkurda düşen Sema oyun sonunda kendini yere bıraktı. Doktor Metin Kuş hemen müdahale etti.

HAKAN BU DEFA CUMALİ'YE KIZDI
Ödül oyunu sırasında iki yakın arkadaş olan Hakan Hatipoğlu ve Cumali arasında bu defa tartışma yaşandı. Bir bölümde sopaları deliğe sokamayan Cumali'ye Hakan Hatipoğlu resmen patladı. Cumali oyunu kazandı kazanmasına ama takım arkadaşlarını çileden çıkardı.

MERVE NAGİHAN GERİLİMİ
Ödül oyunu mücadelesinde Nagihan ile Merve büyük bir gerilim yaşadı. Nagihan kendisi oyun oynarken Merve'nin argo kelime kullandığını iddia ederek 'Benimle düzgün konuş' dedi. Merve ise Nagihan'a 'Uyduruyorsun ve uydurmaya devam et' diyerek yanıt verdi.

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Survivor survivor 2018

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