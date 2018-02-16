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Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 23:32 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de ödül oyunu sırasında Hakan ve Nihat'ın mücadelesinde Hakan Hatipoğlu'nun kazası herkesi korkuttu. Büyük bir süratle girdiği parkurda tünelde kafasını feci şekilde çarpan Hakan gözünden yaralandı. Gözü şişen ve boynu zedelenen Hakan'a Survivor doktoru Metin Kuş anında müdaheleyi yaptı. Lastiğin gözünü çizdiğini söyleyen Hakan Hatipoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakan'ın adaya ne zaman döneceği ve son sağlık durumun nasıl olduğu konusunda açıklama ise merakla bekleniyor

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Hakan ile Nihat'ın mücadelesinde Hakan talihsiz bir kaza yaşadı. Parkurda talihsiz bir kaza yaşayan Hakan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gözü şişen ve boynu zedelenen Hakan'ın tedavisine devam ediliyor. Doktor Metin Kuş ise bedensel olarak ciddi bir sakatlığının olmadığını Hakan'a söyledi. Sakatlığı çok ciddi boyutta olmayan Hakan bir süre oyunlardan uzak kalacak.

Yarışmacılar da Hakan'ın sakatlığı sırasında büyük şok yaşadı. Hakan'ın yardımına ilk koşanlar arasında kavgalı olduğu Turabi de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Hakan HAtipoğlu

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