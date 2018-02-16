Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Hakan ile Nihat'ın mücadelesinde Hakan talihsiz bir kaza yaşadı. Parkurda talihsiz bir kaza yaşayan Hakan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gözü şişen ve boynu zedelenen Hakan'ın tedavisine devam ediliyor. Doktor Metin Kuş ise bedensel olarak ciddi bir sakatlığının olmadığını Hakan'a söyledi. Sakatlığı çok ciddi boyutta olmayan Hakan bir süre oyunlardan uzak kalacak.

Yarışmacılar da Hakan'ın sakatlığı sırasında büyük şok yaşadı. Hakan'ın yardımına ilk koşanlar arasında kavgalı olduğu Turabi de vardı.