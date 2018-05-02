Survivor 2018'in güzellerine bir de böyle bakın!

Survivor'a katılan yarışmacılar her şeyleriyle merak ediliyor. 2018 Survivor yarışmasına katılan kadın yarışmacıları bir de böyle görün!

Survivor güzellerini hiç böyle görmediniz

1 / 29 Issız adada ter döken yarışmacıların Instagram paylaşımları çok konuşulacak. Survivor 2018'de şampiyon olmak için yarışan isimlerin, Instagram paylaşımları dikkat çekti.

2 / 29 2Survivor 2018'in ünlüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Elif Şadoğlu'nun kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki, Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşında ve nereli?

3 / 29 1992 yılında dünyaya gelen Elif Şadoğlu, fitness eğitmenliği yapıyor. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçen yıl düzenlenen Survivor 2017'de yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.

4 / 29 Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla verdiği pozlarla sportmen kişiliği ön plana çıkan Elif Şadoğlu, katıldığı Survivor 2017'nin tanıtımında, "Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın" sözleriyle ne kadar iddialı bir yarışmacı olduğunu vurgulamıştı.

5 / 29 Elif Şadoğlu son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil oldu. Elif Şadoğlu, Survivor 2018'de Ünlüler takımında yarışıyor. Elif Şadoğlu yarışmada şu ana kadar topladığı 44 puanla 13. sırada bulunuyor.

6 / 29 Elif Şadoğlu

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8 / 29 Elif Şadoğlu'nun eski hali

9 / 29 Survivor 2018 gönüllüler takımındaki Birsen Bekgöz aslen Ankaralı.

10 / 29 10Birsen Bekgöz eşi hakkında Instagram'da hiç paylaşım yapmazken kızı Vera ile görüntülerine yer vermiş.

11 / 29 Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezunu olan Birsen Bekgöz Enka sporcusu olarak kısa mesafe koşucu.

12 / 29 Birsen Bekgöz Instagram hesabında paylaştığı görüntüleri ile herkesi şaşırtıyor.

13 / 29 Çok güzel ve şık bir kadın profili çizen Birsen Bekgöz, yoga hareketleri ile parmak ısırtıyor.

14 / 29 Birsen Bekgöz, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Nevin Yanıt ve Merve Aydın gibi Türkiye'nin milli koşucularından biri.

15 / 29 Birsen Bekgöz'ün eski hali.

16 / 29 Birsen Bekgöz

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18 / 29 Gönüllüler takımında yarışan Damla Can da 1990 yılında İstanbul'da doğdu.

19 / 29 Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

20 / 29 20Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

21 / 29 Damla Can'ın eski hali hekesi çok şaşırtmıştı.

22 / 29 Damla Can

23 / 29 Yağmur Banda, yarışmanın en küçük isimlerinden.

24 / 29 241998 doğumlu yarışmacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alıyor.

25 / 29 Yağmur Banda, gönülüller takımında mücadele ediyor.

26 / 29 Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen voleybolcu Sahra Işık 1991 doğumlu.

27 / 29 Sahra Işık, 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. oldu ve ülkemizi Malezya'daki yarışmada temsil etti.

28 / 29 Ünlüler takımında yarışan Sahra Işık 23 Nisan 2018'de adaya veda etti.