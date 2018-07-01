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Survivor 2018 yarışmacıları kaç kilo verdi? İşte yarışmacıların müthiş değişimi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 20:36 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de yarışmacıların ilk günde bugüne kadar verdikleri zorlu mücadele görünüşlerine de yansıdı. 6 ay süren zorlu yarışma sonrasında ise yarışmacılar verdikleri kilolarla dikkat çekti.

Acun Ilıcalı Survivor'da en çok kilo veren isimlerin Adem, Hilmi Cem, Nagihan ve Merve olduğunu açıkladı. İşte Survivor yarışmacılarının değişimi...

Survivor 2018 yarışmacılarının inanılmaz değişimi

1 / 14

Turabi Çamkıran

Turabi Çamkıran
2 / 14

Damla Can

Damla Can
3 / 14

Hakan Hatipoğlu

Hakan Hatipoğlu
4 / 14

Murat Ceylan

Murat Ceylan
5 / 14

Sema Aydemir

Sema Aydemir
6 / 14

Adem Kılıçcı. 13 kilo ile yüzde 14.75 kilo kaybı yaşayan Adem birinci oldu.

Adem Kılıçcı. 13 kilo ile yüzde 14.75 kilo kaybı yaşayan Adem birinci oldu.
7 / 14

Hilmi Cem 10 kilo ile yüzde 12.35 kilo kaybı yaşayarak en çok kilo veren ikinci yarışmacı oldu.

Hilmi Cem 10 kilo ile yüzde 12.35 kilo kaybı yaşayarak en çok kilo veren ikinci yarışmacı oldu.
8 / 14

Kadınlarda Nagihan 8 kilo ile en çok zayıflayan isim oldu.

Kadınlarda Nagihan 8 kilo ile en çok zayıflayan isim oldu.
9 / 14

Nagihan'dan sonra en çok zayıflayan isim Merve Aydın oldu.

Nagihan'dan sonra en çok zayıflayan isim Merve Aydın oldu.
10 / 14

Mustafa Kemal Kurt 9 kilo verdi

Mustafa Kemal Kurt 9 kilo verdi
11 / 14

Ümit Karan 8 kilo verdi

Ümit Karan 8 kilo verdi
12 / 14

Anıl Berk Baki

Anıl Berk Baki
13 / 14

Yağmur Banda

Yağmur Banda
14 / 14

Birsen Bekgöz

Birsen Bekgöz
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