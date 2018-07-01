Survivor 2018 yarışmacıları kaç kilo verdi? İşte yarışmacıların müthiş değişimi

Acun Ilıcalı Survivor'da en çok kilo veren isimlerin Adem, Hilmi Cem, Nagihan ve Merve olduğunu açıkladı. İşte Survivor yarışmacılarının değişimi...

Survivor 2018 yarışmacılarının inanılmaz değişimi

1 / 14 Turabi Çamkıran

2 / 14 Damla Can

3 / 14 Hakan Hatipoğlu

4 / 14 Murat Ceylan

5 / 14 Sema Aydemir

6 / 14 Adem Kılıçcı. 13 kilo ile yüzde 14.75 kilo kaybı yaşayan Adem birinci oldu.

7 / 14 Hilmi Cem 10 kilo ile yüzde 12.35 kilo kaybı yaşayarak en çok kilo veren ikinci yarışmacı oldu.

8 / 14 Kadınlarda Nagihan 8 kilo ile en çok zayıflayan isim oldu.

9 / 14 Nagihan'dan sonra en çok zayıflayan isim Merve Aydın oldu.

10 / 14 Mustafa Kemal Kurt 9 kilo verdi

11 / 14 Ümit Karan 8 kilo verdi

12 / 14 Anıl Berk Baki

13 / 14 Yağmur Banda