Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor 2018 ne zaman başlıyor?

Survivor 2018 kadrosu yavaş yavaş beliriyor. Şubat ayında tv8'de yayınlanacak Survivor 2018 yarışmacılarının arasına iki isim daha katıldı. Survivor 2018'de All Star kadrosu ile Gönüllüler kadrosu kıyasıya mücadele verecek. İşte Survivor 2018 yarışmacılar

Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992 Muğla Yenice'de doğdu. 15 yaşında dans etmeye başlayan Hilmi Cem İntepe, 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu olmuştur. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2013 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve Survivor 2013 şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, 2015 Survivor All Star'da yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Hilmi Cem'i şimdi de Survivor 2018 All Starlar kadrosunda izleyeceğiz.

Survivor Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. Survivor All Star yarışmasında Turabi'ye finalde elenen Merve Aydın'ın uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazandı.

Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kırdın Kalbimi albümü ile 1994 yılında müzik kariyeri başlayan Nihat Doğan, şu sıralar daha çok yaptığı ilginç demeçler ile ön plana çıkıyor. 2011 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. Survivor All Star kadrosundan yaptığı bir açıklama nedeniyle çıkarıldı. Nihat Doğan, Survivor 2018 yarışmasında All Star kadrosunda yarışacak.

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi. Muay Thai öğrenmek için Tayland'a giden Turabi Çamkıran'ın ismi ilk olarak “Benimle Dans Eder misin ?” yarışması ile duyuldu. Daha sonra “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katılan Turabi, 2014 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yarıştı ve şampiyon oldu. Daha sonra ise Survivor All Star yarışmasında Merve Aydın'ı SMS oyları ile finalde eledi ve bir kez daha şampiyon oldu. Turabi, bu sefer Survivor 2018'de All Star kadrosunda şampiyonluk için yarışacak.

15 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları

Sahra Esra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Sahra Işık, daha önce Survivor 2014 ve Survivor All Star'da yarıştı.