Survivor 2018'de yarışacak iki yeni isim daha belli oldu

10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2018 için Acun Ilıcalı bomba gibi bir kadro hazırladı. Survivor 2018'e bu yıl Murat Ceylan, Cumali Akgül, Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan, Adem Kılıççı, Hilmicem İntepe, Merve Aydın, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran'ın katılacağı kesinleşmişti.

Kısa bir süre öncede Gizem Kerimoğlu ve Damla Can'ın yarışmaya katılacağı iddia edilmişti. Şimdi iki isim daha gündemde. Peki Survivor 2018 kadrosuna katılacak o isimler kimler?

GÖZ6 EVİNDEN ECEM KARAAĞAÇ VE RAMAZAN KALYONCU SURVİVOR'DA

Göz6 evinde göz dolduran iki yarışmacı Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu'nun Survivor 2018'de yarışacağı iddia edildi.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Göz 6 yarışmasının kızlarından Ecem Karaağaç Bursalı. Mimar olan ve mesleğini yapan güzel yarışmacı Ecem Karaağaç 25 yaşında ve heyecanı çok seviyor.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.

