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Survivor 2019'da Acun Ilıcalı'dan Sabriye Şengül yorumu! 'Sen geldiğinden bu yana...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2019 01:39 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Türk takımı ile ilgili detayı paylaştı. Türk takımı Sabriye'nin takıma dahil olduğu günden itibaren hiç oyun kaybetmediğini söyledi.

Survivor 2019'da Acun Ilıcalı'dan Sabriye Şengül yorumu! 'Sen geldiğinden bu yana...'

Survivor Türkiye Yunanistan'da Acun Ilıcalı Türk takımı hakkında bir detay paylaştı. Acun Ilıcalı, Türk takımının Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmediğini vurguladı.

Konseyde konuşan Ilıcalı, 'Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmiyorsunuz. Geç başlamak büyük dezavantaj. Ancak Sabriye geldiğinde arkadaşların dört haftadır buradaydı. Sabriye'nin hızının artacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Sabriye Şengül ise geç gelmesinden dolayı zor adapte olduğunu ifade ederek, 'Ben geldim geleli takım hiç oyun kaybetmedi. Bütün ödülleri aldık ve bugün de dokunulmazlığı kazandık. Performansım istediğim gibi değil ama gün geçtikçe daha iyi olacağım. İnşallah bir an önce daha hızlanırım ve sayı almaya başlarım. dapte olmam biraz zor oldu. Yeni oyunlara ve adaya alışmaya başladım. Oyunlara çıktıkça yeniden çıkmak isteği geliyor. Önceden bende bu yoktu. Fırtına öncesi sessizlik bence bu' dedi.

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Türk takımı bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kazanarak rahat bir nefes aldı. Türk ve Yunan takımı arasında yaşanan ikinci dokunulmazlık oyununu Türk takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Bu hafta üst üste iki dokunulmazlığı da kazanan Türk takımı büyük sevinç yaşadı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor son bölümde, iki dokunulmazlığı da kaybeden Yunanistan takımı ada konseyinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda adı en fazla yazılan isim olan Tony ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Vasilis Vasilikos ise Spyros'un adını, Afroditi ise Simos'un adını söyledi. Böylece Tony, Spyros ve Simos bu hafta Yunan takımında elemeye kalan isimler oldu.


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