Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın son bölümünde yarışmacıları heyecanlandıran büyük bir ödül açıklandı. Siyah ve beyaz takımlar bu senenin ilk konaklamalı ödülünü kazanmak için müthiş bir mücadele sergiledi.

Oyun öncesindeki seremonide ödül hakkında konuşan sunucu Murat Ceylan, "Kazanan takımı hemen buradan alıyoruz ve Punta Cana'ya götürüyoruz. Nefis bir akşam yemeğinde sonra otellerinde bir gece geçirecekler. Ertesi sabah ise erkenden bir balon turu yapacaklar" dedi. Ceylan'ın ödül açıklaması yarışmacıları heyecanlandırdı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 77. bölümü müthiş bir ödül oyununa sahne oldu. Oyunda durum 9-8'e gelince best of mücadelesi yapıldı. Takımlar en iyi yarışmacılarını bu oyun için seçti. Son oyunu almayı başaran siyah takım skoru 10'a 8 yaptı ve ödülün sahibi oldu.

Ödül oyununu kazanan siyah takım Punta Cana'ya gitti ve orada rüya gibi bir gün geçirdiler. Akşam yemeğinin ardından otelde dinlenen yarışmacılar ertesi sabah ise balon turu yaptı. Yarışmacılar öğlen yemeklerinin ardından ise adalarına geri döndü.