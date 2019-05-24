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Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 01:46 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 23 Mayıs Perşembe ekrana gelen 77. son bölümü müthiş bir ödül oyununa sahne oldu. Sunucu Murat Ceylan, Survivor 2019'un ilk konaklamalı ödülünü açıklayınca yarışmacılar büyük mutluluk yaşadı. Peki Survivor son bölümdeki Punta Cana gezisi ödül oyununu kim kazandı. Ödül oyununda kazanan takımı best of oyunu belirledi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın son bölümünde yarışmacıları heyecanlandıran büyük bir ödül açıklandı. Siyah ve beyaz takımlar bu senenin ilk konaklamalı ödülünü kazanmak için müthiş bir mücadele sergiledi.

Oyun öncesindeki seremonide ödül hakkında konuşan sunucu Murat Ceylan, "Kazanan takımı hemen buradan alıyoruz ve Punta Cana'ya götürüyoruz. Nefis bir akşam yemeğinde sonra otellerinde bir gece geçirecekler. Ertesi sabah ise erkenden bir balon turu yapacaklar" dedi. Ceylan'ın ödül açıklaması yarışmacıları heyecanlandırdı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 77. bölümü müthiş bir ödül oyununa sahne oldu. Oyunda durum 9-8'e gelince best of mücadelesi yapıldı. Takımlar en iyi yarışmacılarını bu oyun için seçti. Son oyunu almayı başaran siyah takım skoru 10'a 8 yaptı ve ödülün sahibi oldu.

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Ödül oyununu kazanan siyah takım Punta Cana'ya gitti ve orada rüya gibi bir gün geçirdiler. Akşam yemeğinin ardından otelde dinlenen yarışmacılar ertesi sabah ise balon turu yaptı. Yarışmacılar öğlen yemeklerinin ardından ise adalarına geri döndü.

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DALAKA'DAN AFRODİTİ'YE ELEŞTİRİ
Survivor'daki ödül oyunundan sonra konuşan Dalaka, Yunan yarışmacı Afroditi'yi eleştirdi. Afroditi'nin kolay sayı alabilmek için sakatlıktan yeni çıkmış Sude'yi seçtiğini söyleyen Dalaka, "Sude sakatlığından dolayı iki haftadır hiç koşmamıştı ve ağrıları vardı. Afroditi sayı alabilmek için onu seçti. Ancak bu durumda bile Sude kazanmayı başardı" dedii.

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Survivor survivor 2019 survivor türkiye yunanistan survivor ödül oyunu kim kazandı

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