Survivor 2019'da büyük sürpriz! MasterChef Murat Öztürk Survivor'da mı yarışacak? MasterChef Murat kimdir?

Acun Ilıcalı'nın formatını açıkladığı Survivor Türkiye Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor 2019 yarışacak ilk isim MasterChef programıyda üzerine dikkat çeken Murat Öztürk oldu.

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programındaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu. TV8'in yeni sezon projesi olan MasterChef'e de katılan Murat, programda en dikkat çeken isim oldu. Adından sıkça söz ettiren Murat Öztürk'ün Survivor 2019'da da Türkiye takımında yarışacağı öğrenildi.

Survivor Türkiye Yunanistan yarışacak isimler birer birer belli oluyor. İlk olarak Hakan olarak düşünülen MasterChef yarışmasında bir isim Survivor'a katılacak haberi sonrası katılacak isim belli oldu. MasterChef programından Murat'la Survivor için her konuda anlaşıldı.

REYTİNG CANAVARI MURAT!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında ona yeni Semih Öztürk yorumları yapılıyordu. Gerçektende hem Yemekteyiz programında hem MasterChef'de en çok konuşulan isim oldu. Yeni sezonda Survivor'a da büyük bir etki yapacak.