Survivor 2019'da büyük sürpriz! MasterChef Murat Öztürk Survivor'da mı yarışacak? MasterChef Murat kimdir?

Acun Ilıcalı'nın formatını açıkladığı Survivor Türkiye Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor 2019 yarışacak ilk isim MasterChef programıyda üzerine dikkat çeken Murat Öztürk oldu.
TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programındaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu. TV8'in yeni sezon projesi olan MasterChef'e de katılan Murat, programda en dikkat çeken isim oldu. Adından sıkça söz ettiren Murat Öztürk'ün Survivor 2019'da da Türkiye takımında yarışacağı öğrenildi.
Survivor Türkiye Yunanistan yarışacak isimler birer birer belli oluyor. İlk olarak Hakan olarak düşünülen MasterChef yarışmasında bir isim Survivor'a katılacak haberi sonrası katılacak isim belli oldu. MasterChef programından Murat'la Survivor için her konuda anlaşıldı.
REYTİNG CANAVARI MURAT!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında ona yeni Semih Öztürk yorumları yapılıyordu. Gerçektende hem Yemekteyiz programında hem MasterChef'de en çok konuşulan isim oldu. Yeni sezonda Survivor'a da büyük bir etki yapacak.
MASTERCHEF MURAT ÖZTÜRK KİMDİR?
Gerçek adı Murat Özdemir olan ve lakabı MasterChef Murat olan Bolulu yarışmacı 45 yaşında. Evli ve bir kız babası Murat, Fitness yapmayı çok seviyor. Sırf bu sebeple çevikliğini daha da artırarak Survivor kadrosuna katılmaya hak kazandı.
ACUN ILICALI SURVIVOR 2019 FORMATINI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da ilgili bilgileri açıkladı. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2019'un konseptinin Türkiye Yunanistan olacağını duyuran Ilıcalı, yarışmanın iki ülkede de aynı anda yayınlanacağını söyledi. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor 2019 açıklamaları:
"Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak. Ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak"
"Bu sene All Star olmayacak. Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına"
"Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yer ayrı. Yunanistan'dan da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Macaristan'da Exathlon'a başlıyoruz.
Meksika'da şu anda yayındayız"
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