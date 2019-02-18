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Survivor 2019'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı! Survivor Katerina Dalaka kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 02:47 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında, eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Survivor'da Türk ve Yunan takımlarına yeni birer kadın yarışmacı daha katılıyor. Yunan sunucu Sakis, Acun Medya'nın çektiği Survivor 2018 Yunanistan'ın en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Katerina Dalaka'nın, yeniden Survivor'da olacağını açıkladı. Türk takımına gelecek ünlü isim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Peki Survivor 2019'un yeni ismi Katerina Dalaka kimdir?

Survivor 2019'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı! Survivor Katerina Dalaka kimdir?

Survivor Türkiye Yunanistan'da önemli bir sürpriz yaşandı. Survivor Türkiye-Yunanistan onuncu bölümde gerçekleşen ada konseyinde Sakis, Survivor'ın sürprizlerle dolu olduğuna dikkat çekerek, Yunan takımıyla ilgili gelişmeyi açıkladı.

İki takıma da iki kadın yarışmacının katılacağı Survivor'da ilk kadın yarışmacını adresi Yunan takımı oldu. Yunan takımı adına açıklamayı sunucu Sakis yaptı. Yunan sunucu Sakis, Survivor'a katılacak yeni yarışmacının adının Katerina Dalaka olduğunu söyledi.

Hafta içinde Türk takımına katılacak olan kadın yarışmacının adı da açıklanacak.

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KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Sportmen bir ailen gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getirenKaterina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti. Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti.

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Acun Ilıcalı, 2018 yılındaki Survivor 108. bölümde Katerina Dalaka ile çok ilginç bir olayı şöyle anlatmıştı: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, yarışmacılardan birisi karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor.

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