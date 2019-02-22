Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışması, parkurlardaki mücadele kadar adalardaki ilginç diyaloglarla da gündeme geliyor. Türk takımında yer alan Hikmet Tuğsuz, 14 Şubat'ta oynadığı oyunlarda sevgilisi, eşi olanlar için yarışacağını söyledi.

Son olarak Türk yarışmacı Hikmet'in, Yunan takımının güzel yarışmacısı Dimitra'ya karşı söylediği sözler dikkat çekti. Takım arkadaşlarının 'aşk' göndermelerinin ardından eski atlet, Yunanistan takımından Dimitra ile ilgili bir açıklamada bulundu.

"SEVGİLİM YOK, OLMADI"

33 yaşındaki başarılı yarışmacı, "Benim bir sevgilim yok, olmadı. Yapacak bir şey yok. Yarışırsam sevgilileri olan, eşi olanlar için yarışacağım" dedi.

Hikmet'in bu sözleri üzerine takım arkadaşlarının "Sen de birine selam gönderebilirsin" karşılığı geldi.

"DİMİTRA'YA DA BİR PLATONİK"

Survivor Hikmet, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim" ifadelerini kullandı.