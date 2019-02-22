Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışması, parkurlardaki mücadele kadar adalardaki ilginç diyaloglarla da gündeme geliyor. Türk takımında yer alan Hikmet Tuğsuz, 14 Şubat'ta oynadığı oyunlarda sevgilisi, eşi olanlar için yarışacağını söyledi.
Son olarak Türk yarışmacı Hikmet'in, Yunan takımının güzel yarışmacısı Dimitra'ya karşı söylediği sözler dikkat çekti. Takım arkadaşlarının 'aşk' göndermelerinin ardından eski atlet, Yunanistan takımından Dimitra ile ilgili bir açıklamada bulundu.
"SEVGİLİM YOK, OLMADI"
33 yaşındaki başarılı yarışmacı, "Benim bir sevgilim yok, olmadı. Yapacak bir şey yok. Yarışırsam sevgilileri olan, eşi olanlar için yarışacağım" dedi.
Hikmet'in bu sözleri üzerine takım arkadaşlarının "Sen de birine selam gönderebilirsin" karşılığı geldi.
"DİMİTRA'YA DA BİR PLATONİK"
Survivor Hikmet, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim" ifadelerini kullandı.
"DİMİTRA SENİN İÇİN"
"Ben de eşim için oynayacağım" diyen Bora Edin, "Sen dönüp 'Dimitra senin için' diyeceksin. Ne kadar şanslısın" sözleriyle Hikmet'e takıldı.
"HİKMET'i BEĞENİYORUM"
Bora'ya cevap veren başarılı yarışmacı, "Ben Dimitra'ya öyle demem. Dimitra herkesin içinde söyledi zaten. 'Hikmet'i beğeniyorum' dedi. Ama benim için karşılıksız bir sevgi" şeklinde konuştu.
DIMITRA VAMVAKOUSI KİMDİR?
Survivor 2019'da Yunanistan takımında yarışan Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır. Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur.
Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.
24 yaşında olan Dimitra Vamvakousi, TFAFA (Atina Jimnastik Akademisi) mezun oldu. Geçmişte bir şampiyon iken, scuba dalışına katıldı. Kendisini iyi bir çocuk ve olumlu bir insan olarak nitelendiriyor. Sporda güç ve kuvvete inanıyor. Dimitra Vamvakousse, Survivor unvanının çok zor koşullarda hayatta kalmayı öğrendiği için kendisine mükemmel bir şekilde uyduğunu söylüyor.
1.74 boyundaki Dimitra 55 kiloda yarışmaya başladı. Dimitra Vamvakousi oğlak burcudur.
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