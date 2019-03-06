Survivor 2019'da iletişim ödülünde Melisa'ya sevgili şoku! Gözyaşlarına boğuldu!

Survivor son bölümde iletişim ödül oyununu kazanan Seda, Melisa'yı da ödüle götürdü. Ancak arkadaşlarıyla birlikte teknoloji evine giden Melisa erkek arkadaşının konuşma tarzını görünce şoke oldu.



Konuşması istediği şekilde geçmeyen Melisa teknoloji evinde gözyaşlarını tutamadı. Melise, 'İki senedir görüştüğüm erkek arkadaşım değil sanki. Bir şey olmuş. Benim altıncı hissim kuvvetli. Bir şey var' dedi.

Melisa'nın moral bozukluğu adada da devam etti.

ACUN ILICALI’DAN YARDIM İSTEDİ

Melisa'nın hayal kırıklığı ada konseyinde de gündeme geldi. Ada konseyinde olayı soran Acun Ilıcalı’ya üzüntüsünü anlatan Melisa görüşmek için yardım isteyeceği söyledi ancak olumsuz yanıt aldı. Melisa, iki yıldır beraber olduğu erkek arkadaşının tavrını biliğini ancak bu defa farklı davrandığını söyledi.

Melisa, 'Geceleri uyuyamıyorum. İletişim bozukluğu diye düşünerek kendimi avutmaya çalışıyorum' dedi. Acun Ilıcalı, Melisa'yı anladığını ancak bu durumun ayrıcalık gösterilecek bir durum olmadığını söyledi.



