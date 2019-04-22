MAGAZİN

Survivor 2019'da şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisinde yarışmacılar şıklarıyla göz kamaştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 01:23 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan'da birleşme partisi heyecanı yaşandı. Türk ve Yunan yarışmacılar şarkı yarışmasında yeteneklerini sergilediler.Peki birleşme partisine özel gerçekleşen şarkı yarışmasında kazanan kim oldu? Murat Boz eğlence dolu gecenin sonunda kazanan ismi açıkladı. Survivor yarışmacıları partide şıklıklarıyla da göz kamaştırdı.

Survivor 2019'da şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisinde yarışmacılar şıklarıyla göz kamaştırdı

Survivor 2019’un 21 Nisan Pazar ekrana gelen 52. son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Parti öncesinde yarışmacılar haftalar sonra ilk defa duş keyfi yaşadı. Kuaföre de giden yarışmacılar daha sonra ise parti için hazırlandılar. Toplu halde yenen yemeğin ardından ise şarkı yarışması düzenlendi.

ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Şarkı yarışmasının juri üyeleri Murat Boz, Seda Sayan ve Yunan şarkıcı Giorgos Lianos oldu.

survivor-juri

Birleşme partisinde yarışmacılar birbirinden şık kıyafetleriyle sahneye çıktılar.

s3

Survivor'un birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak tek tek performans sergiledi.

s6

Yunan yarışmacı Elpida Rantevou Stin Parallia şarkısını seslendirdi. Yunan yarışmacı izleyenlere keyifli anlar yaşatırken performansı da dikkat çekti.
s7

Survivor Türkiye Yunanistan’da ses yarışmasını kazanan isim Elpida oldu.

MURAT BOZ KONSERİYLE COŞTULAR
Şarkı yarışmasının ardından ise yarışmacılar Murat Boz konserinde eğlencenin tadını çıkardı. Gecenin finalinde tüm yarışmacılar hep birlikte şarkı söyleyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

s5
BİRLEŞME PARTİSİNDE MELİSA SÜRPRİZİ!
Survivor Türkiye Yunanistan'da gelenekselleşen ses yarışması öncesi Acun Ilıcalı, birleşme partisini heyecanla bekleyen kızı Melisa'yı sahneye davet etti. Ilıcalı kızı Melisa'nın bu akşam için büyük bir heyecanla hazırlandığını söyledi.

melisa


PARTNER"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş...""Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşımEski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım
Serel Yereli de bornozlu poz akımına uyduSerel Yereli de bornozlu poz akımına uydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor birleşme partisi survivor 2019 survivor 2019 şarkı yarışması survivor şarkı yarışması kim kazandı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

Serel Yereli de bornozlu poz akımına uydu

Serel Yereli de bornozlu poz akımına uydu

Mehmet Ali Erbil telefonla bağlandı; 'merhaba' dedi!

Yoğun bakımdan sonra bir ilk! Telefonla bağlandı

Yasmin Erbil'i mutlu eden 'maşallah'

Spor salonunda mutlu eden 'maşallah'

Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları paylaştı

Yok artık Seda! Yüzünü gerdirirken...

Hakan Sabancı ve Serenay Aktaş aşk mı yaşıyor?

Yemekte yakalandılar! Havada aşk kokusu var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.