Survivor 2019'da şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisinde yarışmacılar şıklarıyla göz kamaştırdı

Survivor 2019’un 21 Nisan Pazar ekrana gelen 52. son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Parti öncesinde yarışmacılar haftalar sonra ilk defa duş keyfi yaşadı. Kuaföre de giden yarışmacılar daha sonra ise parti için hazırlandılar. Toplu halde yenen yemeğin ardından ise şarkı yarışması düzenlendi.

ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Şarkı yarışmasının juri üyeleri Murat Boz, Seda Sayan ve Yunan şarkıcı Giorgos Lianos oldu.

Birleşme partisinde yarışmacılar birbirinden şık kıyafetleriyle sahneye çıktılar.

Survivor'un birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak tek tek performans sergiledi.

Yunan yarışmacı Elpida Rantevou Stin Parallia şarkısını seslendirdi. Yunan yarışmacı izleyenlere keyifli anlar yaşatırken performansı da dikkat çekti.



Survivor Türkiye Yunanistan’da ses yarışmasını kazanan isim Elpida oldu.

MURAT BOZ KONSERİYLE COŞTULAR

Şarkı yarışmasının ardından ise yarışmacılar Murat Boz konserinde eğlencenin tadını çıkardı. Gecenin finalinde tüm yarışmacılar hep birlikte şarkı söyleyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.