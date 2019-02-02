Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da ilk oyunu kim kazandı?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler.



ÖDÜL OYUNU

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ödül oyununda her iki takım denizde bulunan sala koştu. Her iki takım tamamen sala ulaşmaya çalıştı. Sonrasında denizde bulunan salı karaya çekmek için mücadele ettiler. Salı karaya getiren ilk takım Türkiye oldu.

Daha sonra sepete top atma oyunu oynandı. Türkiye 12, Yunanistan 9 topu sepete attı.

ÖDÜL NEYDİ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler.

Kazanan takım Türkiye oldu.

