Survivor 2019 yarışmacıları Dominik'e uçtu! İşte son paylaşımlar

Merakla beklenen Survivor Türkiye-Yunanistan takımlarında yarışacak isimler Dominik'e uçtu. Sosyal medya hesaplarından son paylaşımları yapan yarışmacılar iddialı konuştu. İşte Survivor yarışmasında mücadele edecek olan isimlerin Instagram'daki son paylaşımları ve mesajları...

Sosyal medyadan son paylaşımlar

BÜŞRA YALÇIN "Sonunda hayalim olan Survivor için yolculuk zamanı geldi.Hem Survivor'a gitmek hem de bayrağımızı temsil ediyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içinde ne söyleyeceğimi bilemiyorum .Uzun ve zorlu bir sürecin sonunda, Türkiye’yi temsil etmek için hazırım. Asıl zorluklar şimdi başlayacak ve ülkem için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum.Beni bu süreçte destekleyen sevdiklerime, özellikle de beni tanımadan destek verenlere (byfc) ve destek vermeye devam eden herkese çok teşekkür ederim.Sizin dualarınızı ve sevginizi orada hep hissedeceğim tek başıma olmadığımı hatırlayacağım, sonuna kadar savaşacağım .Dualarınızı eksik etmeyin"

YUSUF KARAKAYA "Bu son paylaşımımdır! Bu mücadelede beni asla yalnız bırakmayacağınıza eminim. Desteğiniz olmadan başaramam, dualarınızı eksik etmeyin..."

ECEM ONARAN "Bugüne kadar tanıdığım tanımadığım güzel insanlar sizlere çok çok teşekkür ederim. Türkiye-Yunanistan mücadelesinde yer almak benim için büyük bir gurur! Bu gururu sizlere yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Hayalim gerçek oldu şimdi hepimizin hayali gerçek olmalı. TÜRKİYEM kazanacak, BAYRAĞIM kazanacak!!! Hadi bakalım SURVİVOR BAŞLASIN"

HAKAN KANIK "Masterchef maceramız bitti çok güzel tecrübeler edindim çok teşekkür ediyorum ki beni çok sevdiniz kimi zaman bir kardeş,ağabey,çocuk ve bazende torununuz olarak gördünüz bu çok onur ve gurur vericiydi bu desteğinizin olması beni bugünlere kadar getirdi bu desteğinize yeni yolculuğumda da ihtiyacım olacak.2şubat tarihinde survivor macerasında görüşmek üzere hakkınızı helal edin.Hoşçakalın"

KADER KARAKAYA "Survivor yolcusu kalmasın! Bu gitmeden önceki son fotoğrafım. Hayatım boyunca hiçbir şeyi kolay kazanmadım, her zaman zor olanı sevdim. Şimdi de zor olanı başarmaya, Türkiye Milli takımımızı Yunanistan takımı karşısında bütün gücümle en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Bu yolda benim için desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. HOŞÇAKALIN"

BORA EDİN "Veeee beklenen an geldi, gidiyorum..Bu yıl bu kadronun içinde olmak benim için çok anlamlıydı. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen tanıdığım, tanımadığım, yeni tanıştığım tüm dostlara canı gönülden teşekkür ederim...Bende desteğinizi önce Allah’ın izniyle sonra kendi inancımla bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip boşa çıkartmayacağım..Bundan sonraki süreçte destekleriniz ve dualarınızla beni çok güçlü hissettireceğinize eminim Final koltuğunda görüşmek dileğiyle!..."

OKAY KÖKSAL "Sevgili dostlarım, akrabalarım, arkadaslarım, öğrencilerim,beni sevenler ve halkım... bugune kadar şanlı türk bayrağını göğsümde gururla taşıdım, onurumla mücadele edip ter döktüm şampiyon oldum... Şimdi ise survivor 2019 Türkiye Yunanistan... gibi dünyanın en zor yarışmasında farklı şartlarda bu gurur ve onurla göğsümde yine Türk bayrağıyla mücadelemi vermeye yine şampiyonluk inancıyla gidiyorum...İnşallah Allah'ım tekrar nasip eder. Benimle beraber bu gururu yaşamanızı ümit ederek hoşçakal Türkiyem"

MELİSA EMİRBAYER "Herkes hayalini yaşamalı , bu zamana kadar hiçbirşeyi kolay kazanmadım bu serüvende benim için bir okadar zorlu oldu . Ülkem için , bayrağım için, tarihim için BEKLE BENİ DOMİNİK CUMHURİYETİ Survivor yolunda beni destekleyen , her zaman yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederim . Survivor 2019 macerası başlıyor"

SEDA OCAK "Ben gidiyorum! Hayalimi yasamaya, yarismaya,elimden geleni yapmaya tekrar kırmızı beyaz olmaya.Beni merak etmeyin başımın çaresine bakarım.çocuklarim önce aslan gibi kocama sonra koskoca aileme emanet! Tek dilegim benimle gurur duymanız Allaha emanet olun."

ATAKAN IŞIKTUTAN "Sevgili dostlarım, Yıllardır bu zamanın hayalini kurdum.Bugün bu hayalimin ilk başlangıcını yapıyorum.Bu başlangıcı yaparken aynı zaman ülkemi temsil etmenin gururunu yaşamaktayım. Rakibime karşı elimden geleni yapacağım.İlk başta kendimi değil ülkemi düşüneceğim.Umarım sizleri hayal kırıklığına uğratmam.Kendinize çok çok iyi bakın. Meşaleyi bugün aldım tırmanarak sonuna kadar götürüceğim. Zirveyi sonuna kadar da zorlayacağım. Benim hakkım varsa helaldir herkese sizde hakkınızı helal edin duanızı esirgemeyin. Umarım şans bizimle olur"

SUDE BURCU "Güzel bir serüvenin yolculuğundayım. Bu kutsal bayrak için,ülkemiz için,ruhumdaki milliyetçilik duygusu için dişimi tırnağıma takıp mücadelemi vereceğim. Bu yola keskin hedeflerle çıktım tamamlamaya gidiyorum. Her zaman arkamda olan ailem, hocalarım, arkadaşlarım, büyüklerim küçüklerim. Beni tanımadan destekleyen herkes. Şuandan itibaren size daha çok ihtiyacım var. Sizleri seviyorum. Ben kendime güveniyorum,sizde öyle yapın ve benimle kalın bu sene başka bir sene"