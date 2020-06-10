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Survivor 2020'da kaptanlık oyununda Yasin ve Ardahan kavgası! Survivor 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 02:26 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da kaptanlık oyununu kazanan 2 yarışmacı, yeni mavi ve kırmızı takımları belirleyecek. Survivor kaptanlık oyununda ise ise Yasin ve Ardahan arasında çıkan kavga, ortalığı karıştırıyor.

Survivor 2020'da kaptanlık oyununda Yasin ve Ardahan kavgası! Survivor 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020'nin 10 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 103. yeni bölümünde, yeni takımlar ortaya çıkacak. Survivor yeni bölümde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları, Murat Ceylan'ın sunduğu oyun sonrasında belli olacak.

KAPTANLIK OYUNUNDA GERGİN ANLAR!

Çeyrek final öncesi son kez oluşturulacak takımlar için, 9 yarışmacı arasında bireysel olarak kaptanlık oyunu mücadelesi yaşanacak. Kaptan olarak kendi takımlarını oluşturmak isteyen yarışmacılar, zorlu parkurda bireysel olarak mücadele edecek. Geçen hafta Sercan ve Cemal Can'ın kazandığı kaptanlık oyununda, bu hafta gergin anlar yaşanacak.

Kaptanlık oyunu sırasında sinirlerine hakim olamayan Yasin'in fırlattığı matara Cemal Can'a denk geliyor. Diğer yandan ise Yasin ile Ardahan arasında kavga yaşanıyor.

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Kaptanlık oyunu sonrasında ise Acun llıcalı'nın İstanbul'dan sunacağı seçim konseyi toplanacak. Survivor 2020’de son kez kurulacak takımların kaptanlar, mavi ve kırmızı takımları belirleyecek.


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