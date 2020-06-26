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Survivor 2020 finali için Acun Ilıcalı'ya ilginç davet! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 02:37 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik'te devam eden Survivor 2020'nin büyük finalinin İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım" dedi.

Survivor 2020 finali için Acun Ilıcalı'ya ilginç davet! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım

Survivor 2020'nin büyük final tarihini Acun Ilıcalı açıkladı. Şubat ayından bu yana Dominik'te çekimleri yapılan Survivor finalinin 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyuran Acun Ilıcalı, final için yer baktıklarını söyledi. Ilıcalı'nın "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" sözlerinin ardından ise Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan çağrı geldi.

Survivor 2020 finali ne zaman ve nerede olacak? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor final tarihiSurvivor 2020 finali ne zaman ve nerede olacak? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor final tarihi

"ACUN ILICALI'YA AÇIK DAVET..."

Twitter hesabından paylaşım yapan ve Acun Ilıcalı'yı etiketleyen Savcı Sayan, "Sayın Acun Ilıcalı'ya açık davet... Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım" notunu yazdı.

savcı

Belediye Başkanı Sayan'ın bu çağrısı sosyal medyada büyük yankı buldu. Acun Ilıcalı'nın ise Survivor finaliyle ilgili bu ilginç davete ne yanıt vereceği merak konusu oldu.


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