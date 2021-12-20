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Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'den olay sözler! ''Kucağım daha zevkli''

20.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonu yarışmacılarından Yunus Emre Özden, Twitter hesabından paylaştığı ''Arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli'' sözleriyle sosyal medyada tepki topladı.

Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'den olay sözler! ''Kucağım daha zevkli''

'Survivor'ın hırçın çocuğu' lakabıyla geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, magazin gündemine bomba gibi düştü. Özden, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi.

''KUCAĞIM DAHA ZEVKLİ''

Özden'in tepki çeken tweetleri şu şekildeydi:

''Zıplamayı boy uzatır sanıp arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli. Huyumu bilmeden suyumda yüzmesinler, boğulurlar.''

Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'den olay sözler! ''Kucağım daha zevkli''

''Ne yaşadığımızı bilmeden arkamızdan konuşanların, karşımızda kıvırtmasını seyredeceksiniz. Sırtımızdan sapladıkları bıçakları, göğüslerinden göstere göstere iade edeceğim. Bu da bana yakışır. Çok sabrettim!''

Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'den olay sözler! ''Kucağım daha zevkli''

''İĞRENÇ BİR ÜSLUP''

Yunus Emre Özden'in olay yaratan tweetlerine, sosyal medyada tepki yağdı. Özden'in sözlerine, ''İğrenç bir üslup'' ve ''Saygılı olmayı bil'' gibi yorumlar yapıldı.

SURVIVOR YARIŞMACISINA MI SÖYLEDİ?

Yunus Emre Özden'in, tepki çeken sözlerini, Survivor eski yarışmacısı Sude Burcu için söylediği öne sürüldü. İddiaya göre Yunus Emre Özden, Sude Burcu'nun 2020 yılında kendisi hakkında attığı tweetlere öfkelenmişti.

Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'den olay sözler! ''Kucağım daha zevkli''

''KENDİSİNİ TANIMAM''

Yunus Emre Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Kadın yarışmacı ile alakam yoktur. Zaten kendisini de tanımam. Söz konusu tweetler özel hayatımla ilgilidir'' diyerek, tartışmalara son noktayı koydu. Özden, gelen tepkiler üzerine tweetlerini kaldırdı.


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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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