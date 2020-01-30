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Survivor 2020'ye bir sürpriz isim daha! Survivor ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de yarışacak bir isim daha belli oldu. Şubat ayında Dominik'te çekilecek olan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in yayın tarihi de açıklandı.

Survivor 2020'ye bir sürpriz isim daha! Survivor ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler?

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu.

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da büyük ihimalle Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı. Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

tayfun

SURVİVOR 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Ilıcalı, Survivor’ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ise ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

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