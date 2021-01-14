Survivor 2021'de ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ilk takım kaptanları kimler oldu?

Survivor 2021'de büyük heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor son bölümde iki takım arasında kıran kırana bir ödül oyunu heyecanı yaşandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Murat Ceylan oyun öncesinde ödülü açıkladığı anlarda yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Kazanan takımın etli kuru fasulye ve pilav yemeği kazanacağı oyunda müthiş bir mücadele yaşandı.

Son ana kadar ödülü kovalayan iki takımın mücadelesi nefes kesti. Bu zevkli mücadeleden galip ayrılan ve ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.



Oyunu kazanan ünlüler takımı yarışmacıları kuru fasulye ve pilavla karınlarını doyurdu. Üst üste oyunlar kaybeden ve açlıkla mücadele eden gönüllüler yarışmacıları ise büyük üzüntü yaşadı.

SURVİVOR'IN İLK KAPTANLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'de başlatılan yeni uygulama ile takım kaptanları seçildi. Oyun öncesinde iki takım yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımı kaptanı Barış, gönüllüler takımı kaptanı ise Reşat seçildi

