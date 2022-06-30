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Survivor 2022 birincilik ödül ne? Survivor şampiyonu ne kadar para alacak, kaç TL?

30.06.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'de sona gelindi. Ayşe Yüksel yarı finalde yarışmaya veda etti. Yarışmanın finalistleri Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya oldu. Büyük final bu akşam yapılacak ve şampiyon belli olacak. Peki Survivor 2022 birincilik ödül ne? Survivor şampiyonu ne kadar para alacak, kaç TL? İşte detaylar...

Survivor 2022 birincilik ödül ne? Survivor şampiyonu ne kadar para alacak, kaç TL?

Survivor'da büyük final bu akşam yapılacak. Nisa ile Ayşe arasındaki sms oylamasında kazanan Nisa oldu. Adem ile Batuhan ve Nisa büyük finalde kozlarını paylaşacak. Peki Survivor 2022 birincilik ödül ne? Survivor şampiyonu ne kadar para alacak, kaç TL? Tüm bu soruların yanıtı ve merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR 2022 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

Aylardır parkur ve ada yaşantısında performans sergileyen birçok yarışmacının arasından son üçe kalanlar Adem, Batuhan ve Nisa oldu. Survivor 2022 All Star şampiyonu bu üç yarışmacı arasından çıkacak. Büyük ödülün ne olduğu henüz belli değil. Ödülü, Acun Ilıcalı'nın açıklaması bekleniyor.

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR PARA ALACAK, KAÇ TL?

Survivor 2020 ödülü 500 bin TL olmuştu. Bu seneki birincinin ise 500 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir para ödülü kazanması bekleniyor.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor finali 30 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya Nisa Bölükbaşı
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