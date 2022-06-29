SURVIVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN? Survivor All Star ne zaman bitecek, hangi gün?

Survivor 2022 büyük finalinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Survivor 2022 finali ne zaman? Survivor 2022 ne zaman bitecek? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2022 yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek. Büyük final ise 30 Haziran Perşembe günü yayınlanacak.

SURVİVOR ALL STAR'DA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor'da devam eden yarışmacılar:

Nisa Bölükbaşı,

Ayşe Yüksel,

Adem Kılıçcı,

Batuhan Karacakaya

ACUN ILICALI'DAN 'SURVIVOR' AÇIKLAMASI

Acun ılıcalı, Survivor'a ilişkin yapyığı açı9klamada şu ifadeleri kullandı:

"Final oyunu kapsamında ilk tur oynanacak, ilk turun sonuncusu birinci aday oluyor. Ardından kalanlar tekrar başka bir oyun oynayacak ve sonuncu da ikinci aday olacak. İki isim İstanbul'daki finalde önce oylamaya çıkacak. Oylama canlı yayında olacak"

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında başladığı spor kariyerine, yüzme ve tenisi sığdırdı. Prag'da bir tenis kulübü olan Cibulka'da 15 yıl yer aldı. Lise yıllarında yüzme hocalığı yapmaya başlayan Bölükbaşı, sonrasında voleybol oynamaya karar verdi. 2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci olmaya hak kazandı. Mimarlık okuduğu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Bölükbaşı; snowboard, paten ve bisiklet sporlarıyla da ilgileniyor.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000 doğumlu Ayşe Yüksel 22 yaşındadır. Eğitimini Düzce Üniversitesi'nde aldı. Spor ile çok içli dışlı olan Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı.

Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye'de 3. oldu. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti. Yüksel, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.

Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Batuhan Karacakaya'nın yaşı 24'tür. Survivor Batuhan setlere adım attığında ise henüz 11 yaşındaydı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırmış olan isim daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırmış ve birçok filmde rol almıştır. Sonraları ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırmış ve Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılmıştır.

Oyunculuğunun yanında sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya'nın boyu 1.82'dir, kilosu ise 75'tir.

