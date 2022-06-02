Survivor 2022 final tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın final tarihi ile açıklamada bulunup bulunmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette; Survivor 2022 ne zaman final yapacak? Survivor All-Star 2022 final tarihi belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Bir kişi, ekrana gelecek büyük finalde şampiyon olacak. TV 8'in sevilen yarışmasının finaline ilişkin bilgileri sizler için derledik...

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor 2022'nin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Yarışmanın 2021 yılında ekrana gelen sezonunda 129. bölümüyle sona ermişti.

25 Haziran 2021 tarihinde sona eren yarışmanın kazananı İsmail Balaban olmuştu.

Survivor'ın sezon da benzer tarihlerde final yapılacağı düşünülüyor.

SURVİVOR ALL STAR 2022 FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Survivor'ın final tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022'nin final tarihi konusunda açıklama yaptığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR ALL STAR 2022'DE EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları ünlülerden seçilmişti. Heyecanlı ve duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, eleme adayları olan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın seyirci oylaması sonuçları açıklandı.

Sema Aydemir, SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda etti.

