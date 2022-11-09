Survivor seyircileri, Survivor 2023 hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Programın yayın günleri, saati ve yarışmacılarının kimler olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda, Survivor'un yeni sezonunda fenomenlerin olacağı iddia edilmişti. Peki Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Survivor 2023'ün net tarihi henüz belli değil. MasterChef'in ardından başlaması bekleniyor.
Survivor'un 2023 sezonunun, All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;
Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat