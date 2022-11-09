Survivor seyircileri, Survivor 2023 hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Programın yayın günleri, saati ve yarışmacılarının kimler olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda, Survivor'un yeni sezonunda fenomenlerin olacağı iddia edilmişti. Peki Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023'ün net tarihi henüz belli değil. MasterChef'in ardından başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor'un 2023 sezonunun, All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;

Hakan Hatipoğlu

Hikmet Tuğsuz

Stevan Salam

Semih Öztürk

Damla Can

Furkan Kızılay

Merve Aydın

Faster Abdü

Merve Yalçın

Yaren Alaca

Cellat

