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Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacak?

09.11.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkur yarışması olan Survivor'un yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Survivor'un, MasterChef'in final yapmasının ardından başlaması bekleniyor. Bununla birlikte, Survivor'un yeni sezonunda hangi yarışmacıların olacağı da merak konusu... Peki Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Survivor seyircileri, Survivor 2023 hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Programın yayın günleri, saati ve yarışmacılarının kimler olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda, Survivor'un yeni sezonunda fenomenlerin olacağı iddia edilmişti. Peki Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023'ün net tarihi henüz belli değil. MasterChef'in ardından başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor'un 2023 sezonunun, All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;

Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat

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