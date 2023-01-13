Survivor 2023 KADROSU İSİMLERİ VE RESİMLERİ! 2023 Survivor yarışmacıları kimler? İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenler!

Survivor 2023 heyecanı için geri sayım başladı. 15 Ocak Pazar günü birinci bölümü ile ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında bu sene konsept değişti. Acun Ilıcalı, yeni sezon başvurularının alındığı tanıtımda yaptığı açıklamasında yeni sezonda Survivor’da akıl oyunlarının olacağını ifade etmişti. Bu sene kadroda da değişikliğe gidildi ve ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak üç kadro oluşturuldu. Peki, Survivor 2023 KADROSUNDA kimler var? İşte tüm ayrıntılar...
Survivor kadrosu bu sene üç kategoriye ayrıldı. Bu sene programda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışacak.
Seçkin Piriler
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Murat Eken
Berdan Mardini
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga
Kardelen
Buse Plan
Chaby Han
Halil İbrahim Göker
Elanur
Alper Rende
Kürşat Juan
Aysu Keskin