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Survivor 2023 KADROSU İSİMLERİ VE RESİMLERİ! 2023 Survivor yarışmacıları kimler? İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenler!

13.01.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Bu pazar yani 15 Ocak Pazar günü saat 20:00'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sene farklı bi format ile ekrana gelecek Survivor'da ünlüler, gönüllüler ve fenomenlerden oluşan kadroda oldukça dikkat çekti. Survivor 2023 KADROSU İSİMLERİ VE RESİMLERİ araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Survivor yarışmacıları tam kadro...

Survivor 2023 KADROSU İSİMLERİ VE RESİMLERİ! 2023 Survivor yarışmacıları kimler? İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenler!

Survivor 2023 heyecanı için geri sayım başladı. 15 Ocak Pazar günü birinci bölümü ile ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında bu sene konsept değişti. Acun Ilıcalı, yeni sezon başvurularının alındığı tanıtımda yaptığı açıklamasında yeni sezonda Survivor’da akıl oyunlarının olacağını ifade etmişti. Bu sene kadroda da değişikliğe gidildi ve ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak üç kadro oluşturuldu. Peki, Survivor 2023 KADROSUNDA kimler var? İşte tüm ayrıntılar...

2023 SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor kadrosu bu sene üç kategoriye ayrıldı. Bu sene programda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışacak.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler
Seçkin Piriler

Zeynep Alkan 11
Zeynep Alkan

Aysu Keskin survivor
Aysu Keskin

Cansu Tuman2
Cansu Tuman

Yusuf Güney
Yusuf Güney

Barış Telli
Barış Telli

murat eken
Murat Eken

berdan mardini
Berdan Mardini

GÖNÜLLÜLER KADROSU

survivor Aziz
Aziz
Gizem Avcı

survivor Aleyna
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür

tunga
Tunga
Kardelen

FENOMENLER KADROSU

suvivor buse
Buse Plan
Chaby Han
Halil İbrahim Göker
Elanur
alper rende
Alper Rende
Kürşat Juan
Aysu Keskin

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