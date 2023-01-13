Survivor 2023 KADROSU İSİMLERİ VE RESİMLERİ! 2023 Survivor yarışmacıları kimler? İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenler!

Survivor 2023 heyecanı için geri sayım başladı. 15 Ocak Pazar günü birinci bölümü ile ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında bu sene konsept değişti. Acun Ilıcalı, yeni sezon başvurularının alındığı tanıtımda yaptığı açıklamasında yeni sezonda Survivor’da akıl oyunlarının olacağını ifade etmişti. Bu sene kadroda da değişikliğe gidildi ve ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak üç kadro oluşturuldu. Peki, Survivor 2023 KADROSUNDA kimler var? İşte tüm ayrıntılar...

2023 SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor kadrosu bu sene üç kategoriye ayrıldı. Bu sene programda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışacak.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU



Seçkin Piriler



Zeynep Alkan



Aysu Keskin



Cansu Tuman



Yusuf Güney



Barış Telli



Murat Eken



Berdan Mardini

GÖNÜLLÜLER KADROSU



Aziz

Gizem Avcı



Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür



Tunga

Kardelen

FENOMENLER KADROSU



Buse Plan

Chaby Han

Halil İbrahim Göker

Elanur



Alper Rende

Kürşat Juan

Aysu Keskin



