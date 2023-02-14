Survivor 2023 yarışmacıları depremi biliyor mu? Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

Survivor yeni bölüm yayın tarihi yarışmanın sevenleri tarafından sorgulanmaya başladı. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası Tv kanalları bölgeden yayın yapmaya başladılar. Survivor'un yeni bölümü de 14 Şubat Salı akşamı Tv8 yayın akışında bulunmuyor. Pek, Survivor devam ediyor mu? Survivor yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu? İşte 14 Şubat Tv8 yayın akışı ve detaylar...

SURVIVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

Survivor yarışmacılarının depremden haberi var mı yok mu sorusunun cevabı net olarak bilinmemekle beraber geçtiğimiz yıllarda pandemi olduğunda bu durumu yarışmacılara aktaran Acun Ilıcalı'nın deprem haberini de yarışmacılarına bildirdiği düşünülmektedir.

SURVIVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Tv'in sevilen yarışması Suvivor 2023 bu akşamki Tv8 yayın akışında yer almıyor. Programın ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

14 ŞUBAT 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bugün Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın yer almaktadır.



