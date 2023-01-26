MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 yedekler arasında kimler var? Survivor tarihinde bir ilk! Son yedekler oylamayla seçilecek

Survivor 2023 yedekler arasında kimler var? Survivor tarihinde bir ilk! Son yedekler oylamayla seçilecek

26.01.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 yedekleri için araştırmalar hız kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonda da ilgi görüyor. Haftanın belirli günleri yayınlanan programda Berdan Mardini ve Seçkin Piriler kendi istekleri ile yarışmaya veda etti. En son elenen isim ise Aleyna oldu. Şimdi gözler yedek yarışmacılara çevrildi. Peki, Survivor 2023 yedekler arasında kimler var?

Survivor 2023 yedekler arasında kimler var? Survivor tarihinde bir ilk! Son yedekler oylamayla seçilecek

Survivor yedekleri arasında kimlerin olacağı merak ediliyor. Survivor 2023 izleyicileri eleme konseyinin ardından yeni bölümü beklemeye başladılar. Dün akşam Acun Ilıcalı yedek yarışmacıların oylama ile seçileceğini duyurdu. İşte detaylar

SURVİVOR YEDEKLERİ ARASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yedeklerden gelen yarışmacılar Nefise, Çağla Taşdelen, Selen Genç, Ertuğ ve Fatih olmuştu. Elemelerin ardından gözler yeni yarışmacılara çevrildi. Elemenin hemen ardından devam eden konseyde toplamda 10 yedek isim izleyici karşısına çıktı.Ilıcalı açıklamasında, “Sabah bir sahile bırakılacaklar, sahilde günü geçiriyorlar. Günün sonrasında, akşamına ada konseyinde olacaklar. Ada konseyinde beklenen oylama başlayacak” dedi.
survivor-2023

SEYİRCİ OYLAMASI YAPILACAK

Ilıcalı açıklamasında ada konseyinde oylamanın başlayacağını duyurdu. Seyirci oylaması ile son yedekler de netleşecek. İki erkek iki kadın ve kalanlar arasından en çok oy alan beşinci yarışmacı Survivor'a katılacak.
Fragmanda oylamaya katılacak yedek erkek yarışmacılar arasında; Kerem Tavşancı, Yaman Keleş, Yiğit İnandı, Batuhan Yeşilyurt yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar’da kahreden ayrılık! Bir dönem sona erdiArka Sokaklar’da kahreden ayrılık! Bir dönem sona erdi
Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!
‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!
Anahtar Kelimeler:
survivor ele

En Çok Okunan Haberler

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark

EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark

Duruşmaya göğüslerinin yarısı açıkta geldi! İşte mahkemenin kararı

Duruşmaya göğüslerinin yarısı açıkta geldi! İşte mahkemenin kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

2023 için enflasyon tahmini belli oldu!

2023 için enflasyon tahmini belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.