Survivor 2023 yedekler arasında kimler var? Survivor tarihinde bir ilk! Son yedekler oylamayla seçilecek

Survivor yedekleri arasında kimlerin olacağı merak ediliyor. Survivor 2023 izleyicileri eleme konseyinin ardından yeni bölümü beklemeye başladılar. Dün akşam Acun Ilıcalı yedek yarışmacıların oylama ile seçileceğini duyurdu. İşte detaylar

SURVİVOR YEDEKLERİ ARASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yedeklerden gelen yarışmacılar Nefise, Çağla Taşdelen, Selen Genç, Ertuğ ve Fatih olmuştu. Elemelerin ardından gözler yeni yarışmacılara çevrildi. Elemenin hemen ardından devam eden konseyde toplamda 10 yedek isim izleyici karşısına çıktı.Ilıcalı açıklamasında, “Sabah bir sahile bırakılacaklar, sahilde günü geçiriyorlar. Günün sonrasında, akşamına ada konseyinde olacaklar. Ada konseyinde beklenen oylama başlayacak” dedi.



SEYİRCİ OYLAMASI YAPILACAK

Ilıcalı açıklamasında ada konseyinde oylamanın başlayacağını duyurdu. Seyirci oylaması ile son yedekler de netleşecek. İki erkek iki kadın ve kalanlar arasından en çok oy alan beşinci yarışmacı Survivor'a katılacak.

Fragmanda oylamaya katılacak yedek erkek yarışmacılar arasında; Kerem Tavşancı, Yaman Keleş, Yiğit İnandı, Batuhan Yeşilyurt yer aldı.

