Survivor 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Sema'nın korkutan kazası

14 Mart akşamı yayınlanacak 48. bölüm fragmanında korku dolu anlar yaşanıyor. Sema’nın başına gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

13 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. 13 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık sembolünün sahibi ünlüler takımı oldu.

Günün ödülü de yeşil mercimek yemeği oldu. Diğer yandan kazanan takım, çark çevirerek sürpriz bir hediyenin sahibi de oldu. Gönüllüler takımında Hikmet ve Yağmur dokunulmaz oldu. Ünlülerde Adem ve Sema dokunulmazlığı elde etti. Survivor All Star’da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Sercan olmuştu. Konseyde yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı belli oldu. Cumartesi akşamı yapılan oylama sonucu Mert ikinci eleme adayı olmuştu. Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyi yapılarak 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim üçüncü eleme adayı seçildi. Evrim’in ardından son ismi de haftanın performans birincisi Sema seçti. Sema’nın seçimi ile Barış dördüncü eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor’a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Sercan oldu.

SEMA SAKATLANIYOR MU?

bölüm fragmanında yarış sırasında Sema’nın engelden geçerken takılıp çamura düştüğünü görünüyor. Yardıma koşan Bora ise kayarak yanlışlıkla Sema’ya çarpıyor.

Yaşanan kazadan sonra Sema'nın durumu merak konusu oldu. Doktorun hemen müdahale ettiği Sema'nın durumu bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.



