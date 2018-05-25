Survivor 80. bölüm fragmanı! Türkiye seyahati ödüllü oyunun rövanşında Ümit Karan çılgına döndü!

Survivor'ın Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Türkiye seyahati ödüllü oyunun ikincisi oynanacak. İlk oyunu Gönüllüler'in kazandığı büyük ödül oyununun ikinci ise Exathlon yarışmasının kırmızı parkurunda yapılacak.
Oyun öncesinde bilgi veren Acun Ilıcalı, 'Survivor'da çok büyük bir oyun bizi bekliyor. Gönüllüler kazanırsa Türkiye yolcusu Gönüllüler olacak. Eğer Ünlüler kazanırsa final oyununu turuncu parkurda oynayacaksınız' dedi.
Oyun öncesinde iddialı konuşan Hakan Hatipoğlu ise 'Birinci oyunu aldık, ikincisi de alıp buradan İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz' şeklinde konuştu. İkinci oyunu kazanıp durumu 1-1'e getirmek isteyen Ünlüler'den Sema'nın 'Hiç bir şeyin bitmediğinin farkındayız. Bütün heyecanımız ve isteğimizle parkurda olacağız' sözleri dikkat çekti.
Oyun öncesinde en iddialı sözler ise Merve Aydın'dan geldi. Merve'nin 'Burada altı tane aslan duruyor. Uyuyorduk uyandık. Bu oyunu kazanmaya Türkiyebiletinin yarısını almaya geldik' sözleri Ünlüler'in iddiasını ortaya koydu. Turabi de oyun öncesi röportajda, 'Ya kazanır onları üzeriz, ya kaybeder adada karalar bağlarız' şeklinde konuştu.
ÜMİT KARAN YAĞMUR'A KIZDI!
Türkiye ödüllü oyunun ikincisinde sinirler gerildi. Parkurda mücadele ettiği sırada atışlarının ardından Gönüllüler takımının 'Sayılmadı' diye bağırması Ümit Karan'ı çok kızdırdı. Yağmur'a bağıran Ümit, 'Bak konuşmayacaksın. Başınıza gelir' dedi. Yağmur ise kendisinin bağırmadığını söylerken, Hakan Hatipoğlu da Ümit'i sakinleştirmeye çalıştı.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Survivor son bölümdeki ilk oyun konforlu baraka ve erzak içindi. Oyunu açık bir farkla 10-4'lük skorla Gönüllüler takımı kazandı. Yataklı barakalarda kalmaya devam eden Gönüllüler adalarına getirilen içi erzak dolu dolap sayesinde de bir haftalık yemeklerini çıkarmış oldular.
Türkiye seyahati ödüllü oyunun ilki ise Exathlon'un mavi parkurunda yapıldı. Çekişmeli geçen oyunu Gönüllüler 10-7 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
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