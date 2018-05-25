Survivor 80. bölüm fragmanı! Türkiye seyahati ödüllü oyunun rövanşında Ümit Karan çılgına döndü!

Survivor'ın Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Türkiye seyahati ödüllü oyunun ikincisi oynanacak. İlk oyunu Gönüllüler'in kazandığı büyük ödül oyununun ikinci ise Exathlon yarışmasının kırmızı parkurunda yapılacak.

Oyun öncesinde bilgi veren Acun Ilıcalı, 'Survivor'da çok büyük bir oyun bizi bekliyor. Gönüllüler kazanırsa Türkiye yolcusu Gönüllüler olacak. Eğer Ünlüler kazanırsa final oyununu turuncu parkurda oynayacaksınız' dedi.

Oyun öncesinde iddialı konuşan Hakan Hatipoğlu ise 'Birinci oyunu aldık, ikincisi de alıp buradan İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz' şeklinde konuştu. İkinci oyunu kazanıp durumu 1-1'e getirmek isteyen Ünlüler'den Sema'nın 'Hiç bir şeyin bitmediğinin farkındayız. Bütün heyecanımız ve isteğimizle parkurda olacağız' sözleri dikkat çekti.

Oyun öncesinde en iddialı sözler ise Merve Aydın'dan geldi. Merve'nin 'Burada altı tane aslan duruyor. Uyuyorduk uyandık. Bu oyunu kazanmaya Türkiyebiletinin yarısını almaya geldik' sözleri Ünlüler'in iddiasını ortaya koydu. Turabi de oyun öncesi röportajda, 'Ya kazanır onları üzeriz, ya kaybeder adada karalar bağlarız' şeklinde konuştu.