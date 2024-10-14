Survivor'a katılacağı söyleniyordu! İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker o mesaja yanıt verdi: Karı-koca...

Güreşçi İsmail Balaban, şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gamze Atakan ile nişan atmıştı. Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Balaban, adadan döndükten sonra yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşkları dolu dizgin devam eden çift daha sonra görkemli bir düğünle evlendi. İsmail Balaban son olarak Aleyna'nın iddialarıyla gündeme geldi.

Kalaycıoğlu 2021 senesinde yayınlanan Survivor sezonunda İsmail Balaban’ın Aleyna Kalaycıoğlu’na dokunulmazlık oyununda bilerek yenilerek bu şekilde dokunulmazlığı kazandıracağının sözünü verdiğini fakat oyun esnasında bu sözünden vazgeçtiğini anlatmıştı.

Bu iddialardan bir süre sonra İsmail Balaban da iddialara sert tepki göstermişti. Survivor 2025 kadrosunda olduğu söylenen Balaban'a dair eş İlayda Şeker'e zaman zaman soru yağıyor.

Son olarak İlayda Şeker'e "Bu sene karı koca Survivor'a katılsanız güzel olur" mesajı geldi.

Eski yarışmacı ise bu mesaja "Güzel mi olur yoksa yarışma reyting mi karar orasını bilmem. İso'yla beni aynı anda düşünemiyorum" dedi.