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Survivor'a katılacak Türk yarışmacı Sabriye Şengül imiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında, Acun Ilıcalı Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıklamıştı. O ismin daha önce de Survivor'da yarışan Sabriye Şengül olduğu ortaya çıktı.

Survivor'a katılacak Türk yarışmacı Sabriye Şengül imiş!

Acun Ilıcalı, Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını duyurmuştu.

'Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek' diyen Acun Ilıcalı herkesi heyecanlandırmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi ama Sabriye Şengül, Survivor'da Türk takımına katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Şengül, 'Survivor'a gitmem benim için de sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim. Maçlarım için çıkınca kampa gireceğim. Merak etmeyin, sizleri seviyorum' ifadelerini kullandı.

Sabriye Şengül kimdir?

Sabriye Şengül 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

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2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır. Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarındandır.

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”


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