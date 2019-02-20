Survivor'a katılacak Türk yarışmacı Sabriye Şengül imiş!

Acun Ilıcalı, Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını duyurmuştu.

'Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek' diyen Acun Ilıcalı herkesi heyecanlandırmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi ama Sabriye Şengül, Survivor'da Türk takımına katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Şengül, 'Survivor'a gitmem benim için de sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim. Maçlarım için çıkınca kampa gireceğim. Merak etmeyin, sizleri seviyorum' ifadelerini kullandı.

Sabriye Şengül kimdir?

Sabriye Şengül 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.