Survivor'a katılan voleybolcu Duygu Bal'ın şaşırtan değişimi

2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya daha sonra da 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan voleybolcu Duygu Bal, 2014 yılında Survivor'a katılmıştı.

Yarışmadan sonra Cem Yılmaz'ın 'Ali Baba ve 7 Cüceler' filminde oynayan Bal'ın "Cem bir erkeğin sahip olabileceği her şeye sahip. Yani her kadın Cem'den hoşlanır. Küçüklüğümden beri hayalimdi onunla tanışmak. Yanına gidince bile heyecanlanıyorum" açıklaması aşk dedikodularına neden olmuştu ve bir süre gündemi meşgul etmişti.

Şimdi ise kendisi değişimiyle gündemde. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüş.

Son olarak mini eteğiyle pozlar veren, düzgün fiziği ve fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çeken Bal'ın eski haliyle şimdiki hali arasında epey bi fark var. Ancak Bal'ın takipçileri ünlü ismin bu halini de beğeniyor.

Duygu Bal'ın son paylaşımlarına beğeni yağıyor.



